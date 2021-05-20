Эти люди из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитета в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и вызывали появление дополнительных угроз для безопасности граждан.

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Поймали "воров в законе": что о них известно

Правоохранители более 1 года документировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе". Известно, что "Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995 года, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира.

Их считали одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине. Они контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

"Верхушку" преступного мира задерживали в 2 этапа

Документирование противоправной деятельности "воров в законе" происходило в 2 основных этапа.

Первый – в апреле 2021 года. Тогда, в ходе масштабной полицейской спецоперации в Днепропетровской области разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16 его участникам, среди которых 5 "смотрящих" и 4 уголовных "авторитетов".

– в апреле 2021 года. Тогда, в ходе масштабной полицейской спецоперации в Днепропетровской области разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16 его участникам, среди которых 5 "смотрящих" и 4 уголовных "авторитетов". Второй этап состоялся 19 мая. Полицейские задержали 2 "воров в законе": "Умку" – в аэропорту Днепра во время попытки выехать из страны, "Лашу Сван" – в отеле.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении.

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Правоохранители задержали 2 самых влиятельных "Воров в законе" в Украине / Фото Нацполиции