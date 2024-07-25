Работали по заказу ФСБ: в Украине задержали группу, что готовила поджоги в людных местах в ЕС

Нацполиция задержала группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию российской ФСБ осуществляли поджоги на территории стран ЕС. Злоумышленники вербовали пророссийски настроенных лиц в Украине и, используя поддельные документы, вывозили их в страны Евросоюза для выполнения "заказов" за деньги.

Теперь задержанным за государственную измену грозит наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. В Нацполиции рассказали детали дела.

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Злоумышленники осуществляли поджоги на территории ЕС

Достоверно известно о нескольких уничтоженных пожаром торговых заведений в Польше и странах Балтии. Также злоумышленники получили заказ на поджог одного из центров гуманитарной помощи Украине на территории Польши,

– сообщили правоохранители.



Злоумышленники по указанию ФСБ России осуществляли поджоги на территории стран ЕС / Фото Национальной полиции

Они указали, что организатором группы вербовщиком оказался 39-летний житель города Ивано-Франковска, который привлек в сообщники еще нескольких горожан. Вербовщики, имея непосредственный контакт с сотрудниками российских спецслужб, на постоянной основе получали "заказы" от своих кураторов. Указано, что в преступной группе была своя иерархическая структура, в соответствии с которой каждый из участников группы выполнял свою роль.



Нацполиция задержала группу вербовщиков поджигателей, которые работали по заказу ФСБ / Фото Национальной полиции



Правоохранители задержали группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию спецслужбы России осуществляли поджоги на территории стран ЕС / Фото Национальной полиции

После того, как определялся объект для будущего поджога, злоумышленники изготавливали для привлеченных агентов поддельные документы официального образца для того, чтобы беспрепятственно выехать за границу.

"Также открывали банковские счета на подставных лиц для обеспечения незаконных финансовых операций фигурантов. В частности приобретение горючего, других средств для выполнения заказа", – добавили в Нацполиции.



Полиция задержала группу вербовщиков поджигателей / Фото Нацполиции