Полиция задержала в Киеве 2 инспекторов налоговой: ежедневно брали взятки в 120 тысяч

Полицейские задержали 2 инспекторов Киевской областной налоговой. Они систематически брали взятки на сумму в 120 тысяч гривен в день.

Правоохранители расскрыли более 30 эпизодов преступной деятельности главных государственных ревизоров-инспекторов управления Государственной налоговой службы в Киевской области.

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На взятке поймали инспекторов налоговой

Деньги инспекторы требовали у предпринимателей Киевщины. За это их обещали не привлекать к ответственности по результатам налоговых проверок.

Полицейские поймали 2 налоговиков "на горячем": после получения ими 10 тысяч гривен взятки. Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще более 120 тысяч гривен. Это "вознаграждение" злоумышленники получили за один рабочий день.

Полиция задержала 2 инспекторов налоговой, которые брали взятки / Фото Нацполиции

Инспекторов задержали

Полиция задержала инспекторов налоговой. Продолжаются следственные действия. Решают вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статье о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Кроме того, правоохранители устанавливают личности других причастных к организации и получению взяток.



У злоумышленников нашли 120 тысяч гривен / Фото Нацполиции