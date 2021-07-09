Полиция задержала в Киеве 2 инспекторов налоговой: ежедневно брали взятки в 120 тысяч
Источник:Нацполиция
Полицейские задержали 2 инспекторов Киевской областной налоговой. Они систематически брали взятки на сумму в 120 тысяч гривен в день.
Правоохранители расскрыли более 30 эпизодов преступной деятельности главных государственных ревизоров-инспекторов управления Государственной налоговой службы в Киевской области.
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На взятке поймали инспекторов налоговой
Деньги инспекторы требовали у предпринимателей Киевщины. За это их обещали не привлекать к ответственности по результатам налоговых проверок.
Полицейские поймали 2 налоговиков "на горячем": после получения ими 10 тысяч гривен взятки. Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще более 120 тысяч гривен. Это "вознаграждение" злоумышленники получили за один рабочий день.
Инспекторов задержали
Полиция задержала инспекторов налоговой. Продолжаются следственные действия. Решают вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статье о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды.
Кроме того, правоохранители устанавливают личности других причастных к организации и получению взяток.