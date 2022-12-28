Одни из самых влиятельных в Украине: полиция задержала воров в законе "Умку" и "Лашу Свана"

В Украине задержаны известные воров в законе. Суд решает вопрос об избрании "Умке" и "Лаши Свану" меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, оба подозреваются в распространении преступного влияния и организации "сходок". Раньше "Умку" уже выпустили из-за решетки.

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По данным следствия, подозреваемые с декабря 2020 по март 2021 года организовали и присутствовали на трех преступных собраниях с представителями криминалитета в Украине. На "сходках" обсуждали:

координацию преступной деятельности,

выделение денег из "общака" на праздничные нужды криминалитета и заключенных воров в законе.

Собранные стражами порядка доказательства стали основанием для задержания злоумышленников. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Кто такие "Умка" и "Лаша Сван"

Воры в законе "Умка" и "Лаша Сван" создавали преступные группы и контролировали их через своих представителей. Они управляли криминалом на:

Днепропетровщине,

Одесской области,

Николаевщине,

Запорожья и части Запада.

"Умка" коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" – в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.

"Лаша Сван" – Джавачвлиани Лаша Валерьянович, 16.04.1974 года;

"Умка" – Олейник Сергей Александрович, 05.04.1973 года рождения, из Киева.

Оба они находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. Кроме этого, "Умка" находится в базе "Миротворца". Туда он попал в сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и деструктивное влияние на органы местного самоуправления.