Последствия удара по Запорожью
Ракеты попали на территорию одного из предприятий. Полицейские задокументировали последствия взрывов.
Важно Ракетные удары по Запорожью: воздушная тревога сработала только после первого взрыва
Специалисты зафиксировали последствия преступления, провели осмотр места завалов и установили пострадавших лиц.
– говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следователи СБУ, кинологи и взрывотехники. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении обычаев ведения войны.
Известно, что в результате вражеской атаки разрушены инфраструктура и здание, находящиеся на территории предприятия.
Окончательное количество пострадавших будет установлено после ликвидации последствий удара.
Напомним, оккупанты ударили по Запорожью около 7 часов утра. Две крылатые ракеты пролетели очень близко к Запорожской АЭС, что могло привести к ядерной катастрофе.
К теме смотрите видео об авиаударах по "Азовстали":