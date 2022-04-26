Последствия удара по Запорожью

Ракеты попали на территорию одного из предприятий. Полицейские задокументировали последствия взрывов.

Важно Ракетные удары по Запорожью: воздушная тревога сработала только после первого взрыва

Специалисты зафиксировали последствия преступления, провели осмотр места завалов и установили пострадавших лиц.

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи СБУ, кинологи и взрывотехники. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении обычаев ведения войны.

Известно, что в результате вражеской атаки разрушены инфраструктура и здание, находящиеся на территории предприятия.

Окончательное количество пострадавших будет установлено после ликвидации последствий удара.

Напомним, оккупанты ударили по Запорожью около 7 часов утра. Две крылатые ракеты пролетели очень близко к Запорожской АЭС, что могло привести к ядерной катастрофе.

К теме смотрите видео об авиаударах по "Азовстали":