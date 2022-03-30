Полиция задержала жителей Львовской области, которые мародерили в Ирпене

На Житомирщине задержаны трое мужчин, подозреваемые в хищении жилья в Ирпене.

Подозреваемых задержали на блокпосте на въезде в областной центр. После проверки авто выяснилось, что это жители Львовщины. Регистрационные документы на управляемое транспортное средство они не предоставили. Речь идет об авто марках BMW.

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Задержанные заявили, что являются добровольцами одного из украинских батальонов, но не смогли подтвердить свою принадлежность к добробата.

После проверки, в автомобиле полицейские нашли ювелирные украшения, деньги, а также другие ценные вещи. Кроме того, правоохранители обнаружили еще и гранаты Ф-1 и РГД-5, которые отправили на экспертное исследование. Объяснить мужчины находки не смогли. Поэтому всех троих доставили в отделение полиции.

Впоследствии выяснилось, что автомобиль принадлежит жительнице Ирпеня, которая сейчас находится за границей, как и найденные украшения и деньги. Их задержанные, вероятно, похитили из жилья женщины.

Поэтому мужчину правоохранители задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК РФ, а сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Задержанным объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

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