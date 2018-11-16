Полиция Чехии начала уголовное дело против сына премьера Бабиша

Полиция Чехии ведет расследование в связи с заявлением сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего о его насильственной перевозке в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Idnes.

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Председатель краевого полицейского управления Ян Птачек заявил, что полиция ранее проводила проверку по заявлению Бабиша-младшего о похищении, однако не обнаружила состава преступления.

Сейчас полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в иностранную страну.

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Правоохранители говорят, что не могут установить контакт с сыном премьера, который живет в Швейцарии. Сам премьер Андрей Бабиш утверждает, что общается с сыном и рассматривает возможную встречу с ним.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинациях со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" свою ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС, Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крыму. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений выдвинутых против премьера, как говорит Бабиша-младший, человек психиатра Дети Протопопов насильно увез его в аннексирован Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.