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      Полиция Чехии начала уголовное дело против сына премьера Бабиша

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      Полиция Чехии начала уголовное дело против сына премьера Андрея Бабиша
      Полиция Чехии начала уголовное дело против сына премьера Андрея Бабиша / expres.online

      Полиция Чехии ведет расследование в связи с заявлением сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего о его насильственной перевозке в оккупированный Крым.

      Об этом сообщает Idnes.

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      Председатель краевого полицейского управления Ян Птачек заявил, что полиция ранее проводила проверку по заявлению Бабиша-младшего о похищении, однако не обнаружила состава преступления.

      Сейчас полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в иностранную страну.

      Читайте также: Скандал с Андреем Бабишем: сыну премьера Чехии грозит запрет на въезд в Украину и штраф

      Правоохранители говорят, что не могут установить контакт с сыном премьера, который живет в Швейцарии. Сам премьер Андрей Бабиш утверждает, что общается с сыном и рассматривает возможную встречу с ним.

      Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

      Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинациях со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" свою ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС, Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крыму. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений выдвинутых против премьера, как говорит Бабиша-младший, человек психиатра Дети Протопопов насильно увез его в аннексирован Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.

      Скандал с премьером чехии: хроника событий
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      Теги: Криминальные новости Аннексия Крыма Новости политики Новости Крыма Чехия Скандал с премьером Чехии
      Источник: 24 Канал
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