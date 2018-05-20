Полиция опубликовала подробное видео столкновения во время футбольного матча в Черкассах

19 мая во время футбольного матча в Черкассах между "Черкасским Днепром" и "Сумами" произошла массовая драка с участием силовиков и болельщиков. Полиция задержала 26 участников инцидента. При их задержании травмы получили 17 полицейских и один зритель. Событие квалифицировано следователями по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции.

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"Во время футбольного матча, который проходил на стадионе в городе Черкассы, группа лиц начала совершать противоправные действия. На неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов и зрителей молодые люди не реагировали, при этом продолжали жечь файеры, бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле", – рассказывают в полиции.

Отмечается, что на замечания полицейских, которые пытались их успокоить, молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу.

Учитывая, что на стадионе находилось значительное количество болельщиков, в том числе – женщины и малолетние дети, которые могли пострадать от противоправных действий лиц, – было принято решение об их задержании,

– говорят в полиции.

Всего задержаны 26 человек. Полицейские доставили правонарушителей в Черкасский отдел полиции, опросили и отпустили. Во время задержания хулиганов телесные повреждения получили 17 полицейских. Кроме того, несколько молодых людей нанесли телесные повреждения одному из зрителей, который также пытался их успокоить.

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По указанному факту открыто уголовное производство за частью 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правомерность действий сотрудников полиции будут проверены в рамках начатого служебного расследования,

– добавили правоохранители.

Смотрите видео стычки фанатов и полиции в Черкассах, которое опубликовала полиция

Ранее стало известно, что среди фанатов, которых задержали, ветеран войны на Донбассе Олег Толмачев. Он прославился тем, что недавно не пожал руку украинскому президенту Петру Порошенко.