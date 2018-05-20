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Поліція опублікувала детальне відео сутички під час футбольного матчу в Черкасах

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Поліція опублікували детальне відео сутички під час футбольного матчу в Черкасах
Поліція опублікували детальне відео сутички під час футбольного матчу в Черкасах / фото із соцмереж

19 травня під час футбольного матчу у Черкасах між "Черкаським Дніпром" і "Сумами" сталася масова бійка за участю силовиків і уболівальників. Поліція затримала 26 учасників інциденту. При їх затриманні травми отримали 17 поліцейських та один глядач. Подія кваліфікована слідчими за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Про деталі інциденту розповіли у прес-службі поліції. 

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"Під час футбольного матчу, який проходив на стадіоні в місті Черкаси, група осіб почала вчиняти протиправні дії. На неодноразові зауваження адміністрації стадіону, стюардів, та глядачів молодики не реагували, натомість продовжували палити фаєри, кидати їх на газон та під час матчу вийшли на футбольне поле", – розповідають у поліції.

Зазначається, що на зауваження поліцейських, які намагалися їх заспокоїти, молодики відреагували агресивно та почали застосовувати фізичну силу.

Враховуючи, що на стадіоні перебувала значна кількість вболівальників, зокрема – жінки та малолітні діти, які могли постраждати від протиправних дій осіб, – було прийнято рішення про їхнє затримання,
– кажуть у поліції. 

Загалом затримано 26 осіб. Поліцейські доставили правопоршників до Черкаського відділу поліції, опитали та відпустили. Під час затримання хуліганів тілесні ушкодження отримали 17 поліцейських. Крім того, декілька молодиків нанесли тілесні ушкодження одному з глядачів, який також намагався їх заспокоїти.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частино 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Правомірність дій працівників поліції буде перевірено в рамках розпочатого службового розслідування,
– додали правоохоронці.

Дивіться відео сутички фанатів і поліції у Черкасах, яке опублікувала поліція

Раніше стало відомо, що серед фанатів, яких затримали, є ветеран війни на Донбасі Олег Толмачов. Він прославився тим, що нещодавно не потиснув руку українському президенту Петру Порошенку.

Теги: Новини України Новини Черкас Поліція Сутички
Джерело: 24 Канал
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