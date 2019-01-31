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      Полиция расследует вероятную подделку акцизных марок на табачной фабрике "Народного фронта"

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      Полиция расследует вероятную подделку акцизных марок на табачной фабрике "Народного фронта"
      Полиция расследует вероятную подделку акцизных марок на табачной фабрике "Народного фронта" / Экономическая правда

      Национальная полиция расследует дело относительно вероятной подделки марок акцизного налога ООО "Юнайтед Табако", связанное с депутатом от "Народного фронта" Олегом Кришиним и экс-депутатом Николаем Мартыненко.

      Журналисты программы "Схемы" установили факт возможного использования компанией "Юнайтед Табако" поддельных акцизок, говорится на Bihus.Info.

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      Табачная фабрика, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, что выпускает сигареты, связана с депутатом Верховной Рады от "Народного фронта" Олегом Кришиним и опосредованно, через братьев Руслана и Николая Журил, с экс-депутатом от этой политсилы Николаем Мартыненко.

      Нардеп Олег Кришин
      Нардеп Олег Кришин

      Журналисты выяснили, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

      Производство по подделке акцизных марок предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

      Поліція розслідуватиме ймовірну підробку акцизних марок
      Полиция будет расследовать вероятную подделку акцизных марок

      Кроме того, по обращению юристов проекта, налоговая также расследует вероятное уклонение от уплаты налогов ООО "Юнайтед Тобако".

      Теги: Новости Украины Расследования Народный фронт Табак Полиция Николай Мартыненко
      Источник: 24 канал
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