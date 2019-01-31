Полиция расследует вероятную подделку акцизных марок на табачной фабрике "Народного фронта"
Национальная полиция расследует дело относительно вероятной подделки марок акцизного налога ООО "Юнайтед Табако", связанное с депутатом от "Народного фронта" Олегом Кришиним и экс-депутатом Николаем Мартыненко.
Журналисты программы "Схемы" установили факт возможного использования компанией "Юнайтед Табако" поддельных акцизок, говорится на Bihus.Info.
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Табачная фабрика, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, что выпускает сигареты, связана с депутатом Верховной Рады от "Народного фронта" Олегом Кришиним и опосредованно, через братьев Руслана и Николая Журил, с экс-депутатом от этой политсилы Николаем Мартыненко.
Нардеп Олег Кришин
Журналисты выяснили, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.
Производство по подделке акцизных марок предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Полиция будет расследовать вероятную подделку акцизных марок
Кроме того, по обращению юристов проекта, налоговая также расследует вероятное уклонение от уплаты налогов ООО "Юнайтед Тобако".
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