Поліція розслідує ймовірну підробку акцизних марок на тютюновій фабриці "Народного фронту"

Національна поліція розслідує справу щодо ймовірної підробки марок акцизного податку ТОВ "Юнайтед Табако". Відомо, що фабрика пов'язана із депутатом від "Народного фронту" Олегом Кришиним та екс-депутатом Миколою Мартиненком.

Журналісти програми "Схеми" встановили факт можливого використання компанією "Юнайтед Табако" підробних акцизок, йдеться на Bihus.Info.

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Тютюнова фабрика, яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, пов'язана із депутатом Верховної Ради від "Народного фронту" Олегом Кришиним й опосередковано, через братів Руслана та Миколу Журил, із екс-депутатом від цієї політсили Миколою Мартиненком.



Нардеп Олег Кришин

Журналісти з'ясували, що екс-дружина судді Артура Ємельянова, з якою він підтримує стосунки, також вкладає гроші у цей тютюновий бізнес.

Провадження щодо підроблення акцизних марок передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.



Поліція розслідуватиме ймовірну підробку акцизних марок

Крім того, за зверненням юристів проекту, податкова також розслідує ймовірне ухиляння від сплати податків ТОВ "Юнайтед Тобако".