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Полиция в Солсбери перекрыла улицу из-за мужчины, которому стало плохо

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Полиция в Солсбери перекрыла улицу из-за мужчины, которому стало плохо
Полиция в Солсбери перекрыла улицу из-за мужчины, которому стало плохо / Яндекс.Новости

Полиция в Солсбери перекрыла улицу из-за сообщения о мужчине, которому стало плохо вблизи места, где в марте отравили Скрипалей. Отныне после отравления "Новичком" полиция принимает усиленные меры безопасности.

Мужчину доставили в больницу проверить, не отравился и он "Новичком".

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Однако, врачи этого не подтвердили.

Как пояснили сотрудники полиции, усиленные меры безопасности они принимают из-за расследования двух случаев отравлений. В конце июня в Эймсбери Новичком отравились мужчина и женщина. Их госпитализировали в то же медучреждение, где лечили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Впоследствии отравленная женщина скончалась в больнице. Правоохранители расследуют это дело как убийство. В гибели женщины Британия обвиняет Россию.

К слову, 11 детей, отдыхавших в отеле "Водоспад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением. Медики оценили состояние детей как удовлетворительное и легкой степени тяжести. У всех детей предварительно диагностировали "острый гастроэнтероколит".

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля отравление Полиция
Источник: 24 канал
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