Поліція у Солсбері перекрила вулицю через чоловіка, якому стало погано

Поліція у Солсбері перекрила вулицю через повідомлення про чоловіка, якому стало погано поблизу місця, де у березні отруїли Скрипалів. Відтепер після отруєння "Новачком" поліція вживає посилених заходів безпеки.

Чоловіка доставили у лікарню перевірити, чи не отруївся і він "Новачком".

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Однак, лікарі цього не підтвердили.

Як пояснили працівники поліції, посилених заходів безпеки вони вживають через розслідування двох випадків отруєнь. Наприкінці червня у Еймсбері Новічком отруїлися чоловік та жінка. Їх госпіталізували – у той же медзаклад, де лікували екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку. Згодом отруєна жінка померла в лікарні. Правоохоронці розслідують цю справу як вбивство. У загибелі жінки Британія звинувачує Росію.

До слова, 11 дітей, що відпочивали у готелі "Водоспад" у Яремче, доправили до лікарні з отруєнням. Медики оцінили стан дітей, як задовільний та легкого ступеня важкості. В усіх дітей попередньо діагностували "гострий гастроентероколіт".