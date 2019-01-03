Полиция Великобритании рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт

Британская полиция подтвердила, что нападение, которое произошло в ночь на вторник, 1 января, у вокзала Виктория в Манчестере, расследуется как террористический акт.

Об этом сообщило издание BBC.

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В прессе широко обсуждается то, что якобы сказал злоумышленник во время инцидента, и поэтому мы хотим прояснить ситуацию. Мы расследуем этот инцидент как террористический акт,

– заявил помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс.

Он добавил, что офицеры полиции, не исключают и другой мотивации этого нападения, и нет никакой информации, что у подозреваемого были сообщники.

Роб Поттс добавил, что полиция пытается установить, является ли подозреваемый гражданином Великобритании, и, что, "учитывая, насколько жестоким было нападение", они также рассматривают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого.

На опубликованной в Twitter видеозаписи слышно, как человек, задержан рядом со станцией, восклицает "Аллах акбар".

Video of the suspect behind the Manchester new year terror attack. He shouts “Long live the caliphate” and praises Allah just before he is taken into the police vehicle. pic.twitter.com/IEGKGNiWxE — Andy C. Ngo (@MrAndyNgo) 1 січня 2019 р.

Напомним, в британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции в результате чего три человека получили ранения.



Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Он находится под стражей.