Полиция Великобритании рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт
Британская полиция подтвердила, что нападение, которое произошло в ночь на вторник, 1 января, у вокзала Виктория в Манчестере, расследуется как террористический акт.
Об этом сообщило издание BBC.
Читайте также: Жуткое убийство семьи произошло в Виннице: среди жертв – две малолетние ребенка
В прессе широко обсуждается то, что якобы сказал злоумышленник во время инцидента, и поэтому мы хотим прояснить ситуацию. Мы расследуем этот инцидент как террористический акт,
– заявил помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс.
Он добавил, что офицеры полиции, не исключают и другой мотивации этого нападения, и нет никакой информации, что у подозреваемого были сообщники.
Роб Поттс добавил, что полиция пытается установить, является ли подозреваемый гражданином Великобритании, и, что, "учитывая, насколько жестоким было нападение", они также рассматривают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого.
На опубликованной в Twitter видеозаписи слышно, как человек, задержан рядом со станцией, восклицает "Аллах акбар".
Напомним, в британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции в результате чего три человека получили ранения.
Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Он находится под стражей.