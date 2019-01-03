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      Полиция Великобритании рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт

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      Правоохранители Манчестера рассматривают версию теракта
      Правоохранители Манчестера рассматривают версию теракта / BBC

      Британская полиция подтвердила, что нападение, которое произошло в ночь на вторник, 1 января, у вокзала Виктория в Манчестере, расследуется как террористический акт.

      Об этом сообщило издание BBC.

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      В прессе широко обсуждается то, что якобы сказал злоумышленник во время инцидента, и поэтому мы хотим прояснить ситуацию. Мы расследуем этот инцидент как террористический акт,
      – заявил помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс.

      Он добавил, что офицеры полиции, не исключают и другой мотивации этого нападения, и нет никакой информации, что у подозреваемого были сообщники.

      Роб Поттс добавил, что полиция пытается установить, является ли подозреваемый гражданином Великобритании, и, что, "учитывая, насколько жестоким было нападение", они также рассматривают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого.

      На опубликованной в Twitter видеозаписи слышно, как человек, задержан рядом со станцией, восклицает "Аллах акбар".

      Напомним, в британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции в результате чего три человека получили ранения.

      Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Он находится под стражей.

      Теги: Великобритания
      Источник: 24 Канал
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