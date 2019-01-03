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      Поліція Великобританії розглядає напад з ножем у Манчестері, як теракт

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      Правоохоронці Манчестера розглядають версію теракту
      Правоохоронці Манчестера розглядають версію теракту / BBC

      Британська поліція підтвердила, що напад, що стався в ніч на вівторок, 1 січня, біля вокзалу Вікторія у Манчестері, розслідується як терористичний акт.

      Про це повідомило видання BBC.

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      У пресі широко обговорюється те, що нібито сказав зловмисник під час інциденту, і тому ми хочемо прояснити ситуацію. Ми розслідуємо цей інцидент як терористичний акт, 
      – заявив помічник головного поліцейського констебля Манчестера Роб Поттс.

      Він додав, що офіцери поліції, не виключають й іншої мотивації цього нападу, і що немає ніякої інформації, що у підозрюваного були спільники.

      Роб Поттс додав, що поліція все ще намагається встановити, чи є підозрюваний громадянином Великобританії, і, що, "враховуючи, наскільки лютим був напад", вони також розглядають версію про можливі проблеми з психічним здоров'ям у підозрюваного.

      На опублікованому у Twitter відеозаписі чутно, як чоловік, затриманий поруч зі станцією, вигукує "Аллах акбар".

      Нагадаємо, у британському Манчестері озброєний ножем чоловік напав на людей на залізничній станції внаслідок чого три людини отримали поранення.

      Поліція затримала 25-річного чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство. Він знаходиться під вартою.

      Теги: Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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