Поліція Великобританії розглядає напад з ножем у Манчестері, як теракт

Британська поліція підтвердила, що напад, що стався в ніч на вівторок, 1 січня, біля вокзалу Вікторія у Манчестері, розслідується як терористичний акт.

Про це повідомило видання BBC.

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У пресі широко обговорюється те, що нібито сказав зловмисник під час інциденту, і тому ми хочемо прояснити ситуацію. Ми розслідуємо цей інцидент як терористичний акт,

– заявив помічник головного поліцейського констебля Манчестера Роб Поттс.

Він додав, що офіцери поліції, не виключають й іншої мотивації цього нападу, і що немає ніякої інформації, що у підозрюваного були спільники.

Роб Поттс додав, що поліція все ще намагається встановити, чи є підозрюваний громадянином Великобританії, і, що, "враховуючи, наскільки лютим був напад", вони також розглядають версію про можливі проблеми з психічним здоров'ям у підозрюваного.

На опублікованому у Twitter відеозаписі чутно, як чоловік, затриманий поруч зі станцією, вигукує "Аллах акбар".

Video of the suspect behind the Manchester new year terror attack. He shouts “Long live the caliphate” and praises Allah just before he is taken into the police vehicle. pic.twitter.com/IEGKGNiWxE — Andy C. Ngo (@MrAndyNgo) 1 січня 2019 р.

Нагадаємо, у британському Манчестері озброєний ножем чоловік напав на людей на залізничній станції внаслідок чого три людини отримали поранення.



Поліція затримала 25-річного чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство. Він знаходиться під вартою.