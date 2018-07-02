Полиция задержала соратника боевиков, – ООС

В воскресенье, 1 июля, около города Торецка, что в Донецкой области, правоохранители задержали мужчину, который вероятно причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР / ЛНР".

Об этом информирует пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Сообщается, что на блокпосту был остановлен автомобиль DAEWOO Lanos для проверки пассажиров и салона транспортного средства.

В нем следовал гражданин К. 1981 года рождения, житель города Торецка. Во время проверки данный мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР / ЛНР",

– сообщают в штабе.

Впоследствии задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки СБ Украины для проведения соответствующих мероприятий.