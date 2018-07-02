Поліція затримала поплічника бойовиків, – ООС

У неділю, 1 липня, біля міста Торецька, що на Донеччині, правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званих "ДНР/ЛНР".

Про це інформує прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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Повідомляється, що на блокпості був зупинений автомобіль DAEWOO Lanos для перевірки пасажирів та салону транспортного засобу.

В ньому слідував громадянин К. 1981 року народження, мешканець міста Торецька. Під час перевірки даний чоловік пред’явив паспорт громадянина України. За даними бази ситуаційного центру Національної поліції виявилось, що чоловік причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званих "ДНР/ЛНР",

– повідомляють у штабі.

Згодом затриманого громадянина передали співробітникам військової контррозвідки СБ України для проведення відповідних заходів.