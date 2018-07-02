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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Поліція затримала поплічника бойовиків, – ООС

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У Донецькій області поліція затримала поплічника бойовиків
У Донецькій області поліція затримала поплічника бойовиків / informator.news

У неділю, 1 липня, біля міста Торецька, що на Донеччині, правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званих "ДНР/ЛНР".

Про це інформує прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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Повідомляється, що на блокпості був зупинений автомобіль DAEWOO Lanos для перевірки пасажирів та салону транспортного засобу.

В ньому слідував громадянин К. 1981 року народження, мешканець міста Торецька. Під час перевірки даний чоловік пред’явив паспорт громадянина України. За даними бази ситуаційного центру Національної поліції виявилось, що чоловік причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званих "ДНР/ЛНР",
– повідомляють у штабі. 

Згодом затриманого громадянина передали співробітникам військової контррозвідки СБ України для проведення відповідних заходів.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Поліція
Джерело: 24 Канал
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