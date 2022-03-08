Полина, Алина, Арсен: Зеленская рассказала истории детей, которых убила Россия

Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает: то, что делает Кремль в Украине, вовсе не "спецоперация", а убийство мирных людей. Страшнее всего осознавать, что среди этих жертв есть дети.

По словам супруги президента, когда Россия еще раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения" – она назовет эти имена самыми первыми. Речь идет об Алисе из Ахтырки, Полине из Киева и Арсении из пригорода украинской столицы. Об этом Зеленская написала в открытом письме представителям мировых СМИ.

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Дети, не пережившие войну

8-летняя Алиса погибла на улице Ахтырки. Дедушка пытался прикрыть ее своим телом.

Полина из Киева погибла от обстрела вместе с родителями.

14-летний Арсен погиб в результате попадания обломка в голову. Скорая так и не смогла доехать до мальчика вовремя. Ведь тогда непрерывно били оккупанты.

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