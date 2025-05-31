Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО.

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"Россияне не мыслят категориями компромисса"

Так, по словам Коваленко, американская политическая элита не понимает базовую вещь – россияне не мыслят категориями компромисса, а режим Путина не руководствуется логикой выгоды, сдерживания или "правил игры".

Ментальность режима Путина, как отметил руководитель ЦПИ, – это фанатичная вера в силу, историческую миссию и право доминировать. "Это не рациональная модель поведения, которую можно "отпугнуть" санкциями или заставить к миру через "сдержанную дипломатию", – говорится в сообщении.

Вашингтону удобнее воспринимать Россию как "проблемного партнера", а не как целенаправленного врага. Потому что это позволяет оставлять пространство для переговоров. Но Россия не ведет переговоров – она пользуется слабостью,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что все попытки "перезагрузок", "красных линий" и "нормандских форматов" Путин воспринимал не как шанс договориться, а как знак страха Запада.

"Он выигрывал время. Сейчас – то же самое. Переговоры нужны только для выигрыша времени ради летнего наступления. Цель России не получить американские санкции здесь и сейчас. И не дать повод предоставить нам больше оружия", – отмечает глава ЦПД.

Он ответил на вопрос, почему это не видят в столицах Североатлантического Альянса.

"Потому что мыслят о России через либеральную призму – проецируя свои ценности на того, кто их презирает", – указал он.

Коваленко заметил, что "это не о недостаточности данных – это о нежелании принять жестокую правду". И эта ошибка уже стоила тысячи жизней, добавил он.

Если так пойдет дальше – Европа получит войну в Балтии за 4-6 лет и не только с Россией, но и с корейцами и иранскими прокси,

– отметил руководитель ЦПИ.