Демократы способны обеспечить дисциплину при голосовании: чего ждать Украине от нового Конгресса

Изменение расклада сил в высшем законодательном органе США знаменует начало нового этапа в формировании внешней политики Вашингтона. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности обеих партий сохранить общую стратегическую линию в отношении сдерживания агрессии.

Об особенностях нового состава американского парламента и перспективах принятия решений для Киева в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

В Конгрессе США не все определяет партийная принадлежность

В экспертной среде отмечают, что восприятие демократов как абсолютного добра, а республиканцев как зла для Украины является ошибочным стереотипом. В частности, впервые в истории в Сенат вошел мусульманин, чей помощник ранее называл Крым российским, а аннексию – законной, хотя впоследствии он был отстранен. В то же время сам новоизбранный сенатор Аль Саид публично признавал Россию государством-агрессором, несмотря на противоречивые взгляды отдельных представителей левого крыла.

Демократы, несмотря на разнородность, – партия, способная обеспечить партийную дисциплину при голосовании. И это, мне кажется, ключевой момент,

– отметил Александр Леонов.

По его словам, Киеву необходимо выстраивать системный диалог со всеми фракциями, ведь от этого зависит дальнейшая помощь Украине, а также способность американских институтов действовать согласованно.

Какую роль будут играть республиканцы-рейганисты?

Основным фактором сохранения стратегической линии в поддержку Украины остается взаимодействие с умеренным крылом Республиканской партии. Большая часть так называемых рейганистов настроена на жесткое сопротивление Кремлю и готова координировать голосование с демократами по вопросам усиления санкционного давления.

Совместное голосование сразу покажет запас голосов, фактически продемонстрирует готовность преодолеть вето президента. И в первый срок Трампа именно так и происходило, когда двухпартийная поддержка Украины была фактически достаточно серьезной,

– отметил эксперт.

Он добавил, что уже с января конгрессмены могут инициировать шаги, направленные на усиление контроля над внешней политикой, наряду с вопросом о том, как будут работать будущие санкции против России.

Что известно об изменениях в Конгрессе США?

Обновленный состав обеих палат парламента США официально приступает к исполнению своих полномочий в начале января. На фоне прошедших выборов эксперты анализируют, какой будет дальнейшая поддержка Украины и удастся ли избежать блокирования оборонных инициатив.

Политические аналитики отмечают, что способность законодателей сохранить двухпартийную коалицию продемонстрирует демократическое большинство во взаимодействии с умеренными республиканцами. В то же время аналитические отчеты информационных агентств подчеркивают, что внутренние дебаты в Конгрессе будут оставаться определяющими для сохранения стабильности трансатлантических отношений.