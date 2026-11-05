Демократи здатні забезпечити дисципліну голосування: чого чекати Україні від нового Конгресу

Про особливості нового складу американського парламенту та перспективи ухвалення рішень для Києва в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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У Конгресі США не все визначає партійна належність

В експертному середовищі наголошують, що сприйняття демократів як абсолютного добра, а республіканців як зла для України є хибним стереотипом. Зокрема, вперше в історії до Сенату прийшов мусульманин, чий помічник раніше називав Крим російським, а анексію законною, хоча згодом він був відсторонений. Водночас сам новообраний сенатор Аль Саїд публічно визнавав Росію державою-агресором, попри контроверсійні погляди окремих представників лівого крила.

Демократи, попри строкатість, – партія, яка здатна забезпечити партійну дисципліну під час голосування. І це, мені здається, ключовий момент– зауважив Олександр Леонов.

За його словами, Києву потрібно вибудовувати системний діалог з усіма фракціями, адже від цього залежить подальша допомога Україні та здатність американських інституцій діяти узгоджено.

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Яку роль відіграватимуть республіканці-рейганісти?

Основним фактором збереження стратегічної лінії на підтримку України залишається взаємодія з поміркованим крилом Республіканської партії. Велика частина так званих рейганістів налаштована на жорсткий опір Кремлю та готова координувати голосування з демократами щодо посилення санкційного тиску.

Спільне голосування одразу буде показувати запас голосів, фактично демонстрація готовності подолати вето президента. І перший термін Трампа, він саме так і відбувався, коли двопартійна підтримка України була фактично достатньо серйозною– зазначив експерт.

Він додав, що вже з січня конгресмени можуть ініціювати кроки, спрямовані на посилення контролю за зовнішньою політикою разом з питанням про те, як працюватимуть подальші санкції проти Росії.

Що відомо про зміни в Конгресі США?

Оновлений склад обох палат парламенту США офіційно набуває своїх повноважень на початку січня. На тлі минулих виборів експерти аналізують, якою буде подальша підтримка України та чи вдасться уникнути блокування оборонних ініціатив.

Політичні аналітики зазначають, що здатність законодавців зберегти двопартійну коаліцію продемонструє демократична більшість у взаємодії з поміркованими республіканцями. Водночас аналітичні звіти інформаційних агенцій наголошують, що внутрішні дебати в Конгресі залишатимуться визначальними для збереження стабільності трансатлантичних відносин.