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      Политическая агитация в Раде: как нардепы злоупотребляют своими правами

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      До первого тура президентских выборов осталось меньше, чем месяц, а Верховная Рада уже взрывается от напряжения. Вместо того, чтобы работать, народные депутаты используют парламент для своей предвыборной агитации.

      Какие заявления звучат в Раде

      Больше всего поливают грязью друг друга БПП и "Батькивщина". Ведь лидеры обеих партий Порошенко и Тимошенко считают себя главными соперниками на президентских выборах.

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      "Президент, если что-то и говорит о патриотизме, то это – фейк. На самом деле он уничтожает Украину", – такие заявления звучали от Тимошенко.

      "Армия была восстановлена при президентстве Порошенко. А вот когда она разворовывалась, премьер-министром была Юлия Владимировна Тимошенко", – отмечал Артур Герасимов, глава БПП.

      А вот Ляшко со своей фракцией вообще решил блокировать парламентскую трибуну перед принятием изменений в Конституцию Украины, требуя снизить цену на газ.

      Партія Ляшка блокує трибуну
      Партия Ляшко блокировала трибуну в Раде

      Можно ли избежать агитации в парламенте

      Для нардепов парламентская трибуна – как свободный микрофон. Они всегда имеют право на выступление, поэтому злоупотребляют этим. Ситуация обострилась перед президентскими выборами, ведь 14 из 42 кандидатов в президенты, народные депутаты, а Порошенко имеет наибольшую фракцию в парламенте.

      Думаю, что этого всего можно было бы избежать, если председатель Верховной Рады придерживался регламента Верховной Рады,
      – прокомментировал народный депутат от "Самопомочи" Роман Семенуха.

      Андрей Парубий уже обещал бороться с политической агитацией в сессионном зале, угрожал выключать микрофоны, и своего обещания не сдержал.

      Эксперты убеждены: политическую агитацию в парламенте возможно остановить. И для этого необходимо придерживаться рекомендаций, которые для Верховной Рады написала миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом еще в 2016 году.

      Пет Кокс
      Целью миссии, которую возглавляет Кокс, является формирование "дорожной карты реформ" для ВР

      В частности создать в Аппарате Верховной Рады подразделение, которое будет заниматься межфракционным диалогом. То есть будет решать конфликты между народными депутатами или фракциями вместо того, чтобы использовать для этого парламентскую трибуну.

      А также отстранять от работы депутатов, которые пытаются сорвать пленарное заседание, взимать с них штраф и разработать Кодекс поведения народного депутата.

      Народные избранники стараются делать так, как привыкли. Они приватизировали определенные процессы и думают, что приватизировали и парламент. Поэтому используют этот вопрос, чтобы продвигать свои мысли или их отсутствие,
      – отметил политолог Валерий Дымов.

      Поэтому нардепы и не спешат воплощать рекомендации европарламентариев в жизнь. А в течение последней пленарной недели они вообще почти не работали: заседания 26 и 27 февраля начинались с перерыва в полтора часа, за два дня приняли только один законопроект, а остальные – провалили.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Верховная Рада Артур Герасимов Европарламент Радикальна партія Олег Ляшко Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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