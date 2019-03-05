Политическая агитация в Раде: как нардепы злоупотребляют своими правами

До первого тура президентских выборов осталось меньше, чем месяц, а Верховная Рада уже взрывается от напряжения. Вместо того, чтобы работать, народные депутаты используют парламент для своей предвыборной агитации.

Какие заявления звучат в Раде

Больше всего поливают грязью друг друга БПП и "Батькивщина". Ведь лидеры обеих партий Порошенко и Тимошенко считают себя главными соперниками на президентских выборах.

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"Президент, если что-то и говорит о патриотизме, то это – фейк. На самом деле он уничтожает Украину", – такие заявления звучали от Тимошенко.

"Армия была восстановлена при президентстве Порошенко. А вот когда она разворовывалась, премьер-министром была Юлия Владимировна Тимошенко", – отмечал Артур Герасимов, глава БПП.

А вот Ляшко со своей фракцией вообще решил блокировать парламентскую трибуну перед принятием изменений в Конституцию Украины, требуя снизить цену на газ.



Партия Ляшко блокировала трибуну в Раде

Можно ли избежать агитации в парламенте

Для нардепов парламентская трибуна – как свободный микрофон. Они всегда имеют право на выступление, поэтому злоупотребляют этим. Ситуация обострилась перед президентскими выборами, ведь 14 из 42 кандидатов в президенты, народные депутаты, а Порошенко имеет наибольшую фракцию в парламенте.

Думаю, что этого всего можно было бы избежать, если председатель Верховной Рады придерживался регламента Верховной Рады,

– прокомментировал народный депутат от "Самопомочи" Роман Семенуха.

Андрей Парубий уже обещал бороться с политической агитацией в сессионном зале, угрожал выключать микрофоны, и своего обещания не сдержал.

Эксперты убеждены: политическую агитацию в парламенте возможно остановить. И для этого необходимо придерживаться рекомендаций, которые для Верховной Рады написала миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом еще в 2016 году.



Целью миссии, которую возглавляет Кокс, является формирование "дорожной карты реформ" для ВР

В частности создать в Аппарате Верховной Рады подразделение, которое будет заниматься межфракционным диалогом. То есть будет решать конфликты между народными депутатами или фракциями вместо того, чтобы использовать для этого парламентскую трибуну.

А также отстранять от работы депутатов, которые пытаются сорвать пленарное заседание, взимать с них штраф и разработать Кодекс поведения народного депутата.

Народные избранники стараются делать так, как привыкли. Они приватизировали определенные процессы и думают, что приватизировали и парламент. Поэтому используют этот вопрос, чтобы продвигать свои мысли или их отсутствие,

– отметил политолог Валерий Дымов.

Поэтому нардепы и не спешат воплощать рекомендации европарламентариев в жизнь. А в течение последней пленарной недели они вообще почти не работали: заседания 26 и 27 февраля начинались с перерыва в полтора часа, за два дня приняли только один законопроект, а остальные – провалили.