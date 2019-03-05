Політична агітація у Раді: як нардепи зловживають своїми правами

До першого туру президентських виборів залишилося менше, ніж місяць, а Верховна Рада вже вибухає від напруги. Замість того, щоб працювати, народні депутати використовують парламент для своєї передвиборчої агітації.

Які заяви лунають у Раді

Найбільше поливають брудом один одного БПП та "Батьківщина". Адже лідери обох партій Порошенко та Тимошенко вважають себе головними суперниками на президентських виборах.

Читайте також: Депутати-прогульники: скільки нардепів прогуляли всі голосування у січні та лютому

"Президент, якщо щось й говорить про патріотизм, то це – фейк. Насправді він нищить Україну", – такі заяви лунали від Тимошенко.

"Армія була відновлена за президентства Порошенка. А от коли вона розграбовувалася й розкрадалася, прем'єр-міністром була Юлія Володимирівна Тимошенко", – наголошував Артур Герасимов, голова БПП.

А от Ляшко зі своєю фракцією взагалі вирішив блокувати парламентську трибуну перед ухваленням змін до Конституції України, вимагаючи знизити ціну на газ.



Партія Ляшка блокувала трибуну у Раді

Чи можна уникнути агітації у парламенті

Для нардепів парламентська трибуна – як вільний мікрофон. Вони завжди мають право на виступ, тож зловживають цим. Ситуація загострилася перед президентськими виборами, адже 14 з 42 кандидатів у президенти – народні депутати, а Порошенко має найбільшу фракцію в парламенті.

Думаю, що цього всього можна було б уникнути, якщо голова Верховної Ради дотримувався б регламенту Верховної Ради,

– прокоментував народний депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха.

Андрій Парубій вже обіцяв боротися з політичною агітацією в сесійній залі, погрожував вимикати мікрофони, та своєї обіцянки все ж не дотримався.

Експерти переконані: політичну агітацію в парламенті можливо зупинити. Та для цього необхідно дотримуватися рекомендацій, які для Верховної Ради написала місія Європарламенту на чолі з Петом Коксом ще у 2016 році.



Метою місії, яку очолює Кокс, є формування "дорожньої карти реформ" для ВР

Зокрема створити в Апараті Верховної Ради підрозділ, який займатиметься міжфракційним діалогом. Тобто вирішуватиме конфлікти між народними депутатами чи фракціями замість того, щоб використовувати для цього парламентську трибуну.

А також відстороняти від роботи депутатів, які намагаються зірвати пленарне засідання, стягувати з них штраф й розробити Кодекс поведінки народного депутата.

Народні обранці намагаються робити так, як звикли. Вони приватизували певні процеси й думають, що приватизували й парламент. Тому використовують це питання, щоб просувати свої думки або їх відсутність,

– зазначив політолог Валерій Димов.

Тому нардепи й не поспішають втілювати рекомендації європарламентарів в життя. А впродовж останнього пленарного тижня вони взагалі майже не працювали: засідання 26 та 27 лютого починалися із перерви у півтори години, за два дні ухвалили лише один законопроект, інші ж – провалили.