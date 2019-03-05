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      Політична агітація у Раді: як нардепи зловживають своїми правами

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      До першого туру президентських виборів залишилося менше, ніж місяць, а Верховна Рада вже вибухає від напруги. Замість того, щоб працювати, народні депутати використовують парламент для своєї передвиборчої агітації.

      Які заяви лунають у Раді

      Найбільше поливають брудом один одного БПП та "Батьківщина". Адже лідери обох партій Порошенко та Тимошенко вважають себе головними суперниками на президентських виборах.

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      "Президент, якщо щось й говорить про патріотизм, то це – фейк. Насправді він нищить Україну", – такі заяви лунали від Тимошенко.

      "Армія була відновлена за президентства Порошенка. А от коли вона розграбовувалася й розкрадалася, прем'єр-міністром була Юлія Володимирівна Тимошенко", – наголошував Артур Герасимов, голова БПП.

      А от Ляшко зі своєю фракцією взагалі вирішив блокувати парламентську трибуну перед ухваленням змін до Конституції України, вимагаючи знизити ціну на газ.

      Партія Ляшка блокує трибуну
      Партія Ляшка блокувала трибуну у Раді

      Чи можна уникнути агітації у парламенті

      Для нардепів парламентська трибуна – як вільний мікрофон. Вони завжди мають право на виступ, тож зловживають цим. Ситуація загострилася перед президентськими виборами, адже 14 з 42 кандидатів у президенти – народні депутати, а Порошенко має найбільшу фракцію в парламенті.

      Думаю, що цього всього можна було б уникнути, якщо голова Верховної Ради дотримувався б регламенту Верховної Ради,
      – прокоментував народний депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха.

      Андрій Парубій вже обіцяв боротися з політичною агітацією в сесійній залі, погрожував вимикати мікрофони, та своєї обіцянки все ж не дотримався.

      Експерти переконані: політичну агітацію в парламенті можливо зупинити. Та для цього необхідно дотримуватися рекомендацій, які для Верховної Ради написала місія Європарламенту на чолі з Петом Коксом ще у 2016 році.

      Пет Кокс
      Метою місії, яку очолює Кокс, є формування "дорожньої карти реформ" для ВР

      Зокрема створити в Апараті Верховної Ради підрозділ, який займатиметься міжфракційним діалогом. Тобто вирішуватиме конфлікти між народними депутатами чи фракціями замість того, щоб використовувати для цього парламентську трибуну.

      А також відстороняти від роботи депутатів, які намагаються зірвати пленарне засідання, стягувати з них штраф й розробити Кодекс поведінки народного депутата.

      Народні обранці намагаються робити так, як звикли. Вони приватизували певні процеси й думають, що приватизували й парламент. Тому використовують це питання, щоб просувати свої думки або їх відсутність,
      – зазначив політолог Валерій Димов.

      Тому нардепи й не поспішають втілювати рекомендації європарламентарів в життя. А впродовж останнього пленарного тижня вони взагалі майже не працювали: засідання 26 та 27 лютого починалися із перерви у півтори години, за два дні ухвалили лише один законопроект, інші ж – провалили.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Петро Порошенко Верховна Рада Блок Петра Порошенка Олег Ляшко Радикальна партія Європарламент Артур Герасимов
      Джерело: 24 канал
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