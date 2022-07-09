Об этом 24 каналу рассказала советница руководителя Нафтогаза Украины. Она также отметила, что тот газ, который они не могут поставлять в Европу из-за санкций – именно эту нехватку, можно легко транзитировать через Украину.

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"Мы уже обратились и к европейцам, и в Канаду и четко задекларировали, что у нас есть намерение это делать, а также рассказали о технологической достаточности в обеспечении такого транзита", – отметила Залищук.

Поэтому, на сегодня, у россии или у Германии нет недостатка мощностей транзита трубы. В то же время есть политические игры, чтобы россия могла прогнуть свои желания,

– говорит Светлана Залищук.

Германия по вопросу газа несколько непоследовательна, ведь вицеканцлер обращался в Канаду с просьбой обойти санкции на период ремонта этой турбины, говорит советница главы Нафтогаза.

Потому что, с одной стороны, это же санкции, которые Германия сама наложила на россию, второе – это отсутствие политической солидарности в то время, когда россия откровенно играет с газом в качестве манипуляций,

– убеждена Светлана Залищук.

Поэтому сейчас у нас такая ситуация, говорит Залищук, которая связана с нехваткой политической воли в Берлине. С другой стороны, это приведет к тому, что россия все же отключит газоснабжение и его не будет вообще.

Светлана Залищук о политических играх кремля на фоне газа: смотрите видео

россия шантажирует весь мир газом

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россия умышленно ограничивает поставки газа, чтобы навредить Европе. Именно это еще один аргумент, чтобы европейцы как можно быстрее отказались от российского голубого топлива.

Ранее россияне сообщили, что снижают поставки газа через "Северный поток" на 40%. Это прикрывают именно техническими проблемами. В сутки транспортируют 100 миллионов кубов газа, а раньше было 167.

На такие процессы в Европе уже отреагировала Турция. Анкара начала добывать газ из своего крупнейшего месторождения в Черном море. Турки надеются, что к 2026 году удастся выйти на пик добычи.