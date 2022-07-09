Про це 24 каналу розповіла радниця керівника Нафтогазу України. Вона також зазначила, що той газ, який вони не можуть постачати до Європи через санкції – саме цю нестачу, можна легко транзитувати через Україну.

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"Ми вже звернулись і до європейців, і до Канади та чітко задекларували, що у нас є намір це робити, а також розповіли про технологічну достатність у забезпеченні такого транзиту", – зазначила Заліщук.

Тому, на сьогодні, у росії чи в Німеччини не бракує потужностей транзиту труби. Водночас є політичні ігри, щоб росія могла прогнути свої бажання,

– говорить Світлана Заліщук.

Німеччина у питання газу дещо непослідовна, адже віцеканцлер звертався до Канади із проханням обійти санкції на період ремонту цієї турбіни, каже радниця голови Нафтогазу.

Бо, з одного боку, це ж санкції, які Німеччина сама наклала на росію, друге – це відсутність політичної солідарності у той час, коли росія відверто грається із газом в якості маніпуляцій,

– переконана Світлана Заліщук.

Тому зараз ми маємо таку ситуацію, каже Заліщук, яка пов'язана із браком політичної волі у Берліні. З іншого боку – це призведе до того, що росія таки відімкне газопостачання і його не буде взагалі.

Світлана Заліщук про політичні ігри кремля на фоні газу: дивіться відео

росія шантажує весь світ газом

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія навмисне обмежує постачання газу, аби нашкодити Європі. Саме це є ще одним аргументом, аби європейці якнайшвидше відмовились від російського блакитного палива.

Раніше росіяни повідомили, що знижують постачання газу через "Північний потік" на 40%. Це прикривають саме технічними проблемами. За добу транспортують 100 мільйонів кубів газу, а раніше було 167.

На такі процеси в Європі вже відреагувала Туреччина. Анкара почала видобувати газ зі свого найбільшого родовища в Чорному морі. Турки сподіваються, що до 2026 року вдасться вийти на пік видобутку.