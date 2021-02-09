Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, заявил, что диалог Евросоюза с Россией зашел в тупик. Этот процесс упадка стартовал еще в 2014 году. Тогда Россия начала вооруженную агрессию в отношении Украины.

Глава дипломатии ЕС Боррель подчеркнул, что Россия сейчас должна принять решение. Настало время выбрать: страна делает шаг навстречу к сотрудничеству или поляризует отношения с ЕС.

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По словам Борреля, необходимо избежать конфронтации с Москвой и поддержать граждан России.

Политический диалог зашел в тупик с 2014 года с начала конфликта в Украине,

– подчеркнул Боррель.

Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что он имеет право самостоятельно инициировать применение новых санкций в отношении России.

Визит Борреля в Россию: что известно

В течение 4 – 6 февраля Боррель посещал Россию с официальным визитом. В ЕС глава дипломатии вернулся с неутешительными новостями. Он заявил, что Кремль не воспользовался шансом провести конструктивный диалог.

Еще тогда Боррель подчеркнул: такая позиция российских властей будет иметь последствия. В частности, возможны новые санкции.

Обратите внимание! Боррель осудил решение России выслать из страны дипломатов из Швеции, Польши и Германии. Такое решение в ЕС расценили как недружественное.