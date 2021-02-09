Политический диалог зашел в тупик, – Боррель предупредил Россию о санкциях
Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, заявил, что диалог Евросоюза с Россией зашел в тупик. Этот процесс упадка стартовал еще в 2014 году. Тогда Россия начала вооруженную агрессию в отношении Украины.
Источник:Ютуб Іn time Ukraine
Глава дипломатии ЕС Боррель подчеркнул, что Россия сейчас должна принять решение. Настало время выбрать: страна делает шаг навстречу к сотрудничеству или поляризует отношения с ЕС.
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По словам Борреля, необходимо избежать конфронтации с Москвой и поддержать граждан России.
Политический диалог зашел в тупик с 2014 года с начала конфликта в Украине,
– подчеркнул Боррель.
Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что он имеет право самостоятельно инициировать применение новых санкций в отношении России.
Визит Борреля в Россию: что известно
- В течение 4 – 6 февраля Боррель посещал Россию с официальным визитом. В ЕС глава дипломатии вернулся с неутешительными новостями. Он заявил, что Кремль не воспользовался шансом провести конструктивный диалог.
- Еще тогда Боррель подчеркнул: такая позиция российских властей будет иметь последствия. В частности, возможны новые санкции.
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