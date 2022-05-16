Политический конец Путина: эксперты рассказали, чем обернется наступление России на Молдову

В Национальной разведке США заявили, что Владимир Путин из-за провалов в Украине, вероятно, объявит военное положение в России и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье.

О том, сможет ли Путин добиться каких-либо успехов в случае вторжения в Молдову и как это повлияет на ситуацию в Украине – сайт 24 канала узнавал у экспертов.

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Москва хочет напугать Европу

Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины" и Артем Олийнык, президент "МАСПН" Украина, рассказали, что в этой ситуации следует выделить несколько моментов.

Во-первых, российские специальные службы, которые щедро финансировались Россией, теперь должны выполнять приказ "из шкуры вон лезть", чтобы доказать результат затраченных на них ресурсов.

Эти агентурные сети действуют по всей Европе, и от обострения в Молдове действительно выиграть не удастся. Сейчас там находится ограниченная группировка россиян (хотя и один из крупнейших в регионе складов боеприпасов), ротация/накопление сил затруднена, Украина готова к обороне своих территорий.

Москва стремится сделать козырный ход, который напугает Европу призраком 1990-х годов – восстановлением горячей фазы на Балканах. Можно с уверенностью говорить, что ставка именно на это – напугать континент цепью нестабильности, которая перекинется на членов ЕС/НАТО. Ведь тогда сразу начнется активизация в Боснии, усилится давление на границе с Косово – все то, чего нам не надо. Поскольку внимание будет отвлекаться от нас в пользу широкой палитры вызовов,

– отметили эксперты.

Во-вторых, следует обратить внимание на недавние ротации региональной элиты в России. Эта тенденция (работа над ошибками) продолжится, потому что Россия хочет системно подойти к длительной войне в Украине и наладить как внутреннее спокойствие, так и организацию "экспедиционных сил" в Украине после разгрома многочисленных группировок и непропорциональных человеческих потерь.

Что же касается введения военного положения, то это будет больше касаться приграничных регионов, если решение будет принято. Но не стоит рассчитывать, что это произойдет скоро – сейчас ресурсы для распространения конфронтации ограничены.

Эксперты говорят, что российская армия в Приднестровье не боеспособна / Фото Getty Images

В-третьих, Молдова также получает предупреждения и разведывательные данные о действиях России, как и Украина. Дестабилизация ситуации там возможна, но и условия сильно отличаются от наших: Кремль не объявит о второй специальной операции, сил в Приднестровье мало, а соседние страны могут реально помочь провести мероприятия по нейтрализации угрозы, если такая возникнет,

– отметили эксперты.

Они отметили, что стратегическая цель в Причерноморье – наши города на море: Одесса, Николаев, Черноморск, Очаков и другие. Вопрос, поможет ли вовлечение сил в Приднестровье усилить угрозу (или даже начать блокаду) наших городов, сложный, потому что инфраструктура для обороны на Юге существует и она демонстрирует эффективность.

Снабжение западного вооружения означает, что остановить силы возможно. Более сложно говорить о юге Одесской области – там действительно могут возникнуть проблемы, но это уже действительно будет сигналом Кишиневу, что наступило время.

Политический конец Путина

Максим Джигун, политолог и аналитик, эксперт по социально-политическим вопросам, партнер консалтинговой компании Good Politics отметил, что Приднестровье – интересный регион. Несмотря на наличие там регулярных российских войск – это кусок территории Молдовы, к которому у России нет ни одного подступа. То есть это территория, которая с одной стороны имеет границу с Украиной, а с другой – с Молдовой. Поэтому, несмотря на все громкие заявления о возможном начале операции, можем сказать, что вряд ли она будет иметь успех для России.

По данным украинской разведки там находится около 1300 военных, большинство из которых охраняют склады и демонстрируют свое влияние на этот регион. Но потенциала для того, чтобы наступать и преуспевать против Украины – у них точно нет. Другое дело, что Приднестровье, как такой клочок средневековой, неразвитой России представляет политическую угрозу, и в первую очередь для Молдовы и Румынии. Это инструмент для Путина, который позволяет продемонстрировать свои возможности дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе и шантажировать Европу в целом.

– заметил Джигун.

Он добавил, что касается возможного наступления с территории Приднестровья на Молдову – такая угроза существует. Впрочем, есть сомнения, что с группировкой в 1300 военных можно создать серьезную угрозу оккупации всей Молдовы. Но угроза дестабилизации в Молдове существует – Приднестровье давно было проблемой Молдовы.

Россия снова пытается шантажировать Европу / Фото Getty Images

Я более чем убежден, что со стороны Путина – это очередная попытка шантажа и демонстрация той силы, которую он якобы имеет. Это месседж для той же Румынии, страны НАТО и ЕС, о том, что у них могут появиться проблемы. Как по мне, возможным началом операции еще на дополнительном оперативном направлении таком как Приднестровье, Путин лишь ускоряет свою политическую гибель, и этот процесс будет еще быстрее, а глобальных результатов на этом направлении он не получит,

– добавил эксперт.

Российские войска в Приднестровье небоеспособны

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", заявил, что, на первый взгляд, одержать победу в Молдове для Москвы совсем не сложно, ведь Молдова практически не имеет боеспособной армии, и не сможет противостоять более многочисленным войскам России и т.н. ПМР, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья.

Однако здесь есть важный нюанс – российские части в Приднестровье, и тем более контролируемые россиянами вооруженные силы приднестровских сепаратистов, – тоже небоеспособны, и, что самое главное – отрезаны от поставок из России. В то же время, Молдова может запросить подмогу в соседних Румынии и Украины, которые очень быстро справятся с этой угрозой. Если это произойдет, если Россию втянут в вооруженный конфликт Молдову, и все произойдет согласно моим прогнозам, Украина сможет в результате высвободить больше ресурсов для обороны на востоке и юге, ведь сегодня мы вынуждены держать определенное количество войск и на границе с Приднестровьем,

– объяснил Синченко.

По его мнению, прямое участие третьих стран в войне с Россией будет способствовать увеличению помощи Украине, а значит, ускорит нашу победу.

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", объяснил, что, чтобы захватить Молдову, Путину сначала нужно захватить остров Змеиный. Именно этот остров контролирует дельту Дуная и значительную часть Черного моря, прежде всего, побережья Украины, Молдовы и Румынии.

Размещение на нем стационарного комплекса ПВО позволит контролировать и воздушное пространство. Поэтому ВСУ так активно и систематически уничтожают врага на острове Змеиный. Без опорной базы на нем армия захватчиков мало что может сделать как против Украины, так и против Молдовы.

Если путинские войска начнут наступление против молдавской армии имеющимися силами приднестровской группировки, то судьба Молдовы будет зависеть от действий ВСУ. В случае обращения официального Кишинева о помощи – наша армия готова начать наступление и разгромить эту группу путинских войск. Если же врагу каким-то чудом удастся перебросить к т.н. Приднестровской Молдавской Республики дополнительные человеческие ресурсы и технику, то тогда ситуация может существенно осложниться. Поскольку тогда враг сможет атаковать ВСУ на юге с нескольких сторон одновременно,

– добавил Сависько.

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