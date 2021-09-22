В то же время немецкая сторона сообщила о том, что встреча дипломатов не отменена, а отсрочена. Однако в Госдепе США сообщили, что следующую дату пока не определили.

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Причиной отказа стала Австралия

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отказался от переговоров с США, Великобританией и Германией в рамках Генассамблеи ООН из-за скандала с расторжением "контракта века" между Парижем и Канберрой. Причиной этого стало создание нового военного союза США, Великобритании и Австралии под названием AUKUS.

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен еще будет иметь возможность обсудить с главой французского МИД всю эту ситуацию, которая ухудшила отношения Парижа и Вашингтона.

Новый военный союз AUKUS: главное