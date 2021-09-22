Водночас німецька сторона повідомила про те, що зустріч дипломатів не скасована, а відтермінована. Однак у Держдепі США повідомили, що наступну дату поки не визначили.
Цікаво Неприйнятно, – у Єврокомісії відреагували на скандал з підводними човнами
Причиною відмови стала Австралія
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відмовився від переговорів з США, Великою Британією та Німеччиною в рамках Генасамблеї ООН через скандал з розірванням "контракту століття" між Парижем і Канберрою. Причиною цього стало створення нового військового союзу США, Великої Британії та Австралії під назвою AUKUS.
Голова МЗС Німеччини Хайко Маас сподівається, що держсекретар США Ентоні Блінкен ще матиме нагоду обговорити з головою французького МЗС усю цю ситуацію, яка погіршила стосунки Парижа і Вашингтона.
Новий військовий союз AUKUS: головне
- У вересні 2021 року лідери США, Великої Британії та Австралії анонсували створення нового військового альянсу в Індо-тихоокеанському регіоні. Головною метою є протидія потенційній загрозі з боку Китаю.
- США та Велика Британія зобов'язалися допомогти Австралії збудувати власний атомний підводний флот.
- Через це Австралія розірвала "контракт століття" з Францією на постачання підводних човнів на кілька десятків мільярдів доларів.
- У відповідь Франція заявила, що такі дії Австралії є "серйозним підривом довіри".
- Через скандал скасували саміт Франції та Великої Британії.