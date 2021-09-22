Водночас німецька сторона повідомила про те, що зустріч дипломатів не скасована, а відтермінована. Однак у Держдепі США повідомили, що наступну дату поки не визначили.

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Причиною відмови стала Австралія

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відмовився від переговорів з США, Великою Британією та Німеччиною в рамках Генасамблеї ООН через скандал з розірванням "контракту століття" між Парижем і Канберрою. Причиною цього стало створення нового військового союзу США, Великої Британії та Австралії під назвою AUKUS.

Голова МЗС Німеччини Хайко Маас сподівається, що держсекретар США Ентоні Блінкен ще матиме нагоду обговорити з головою французького МЗС усю цю ситуацію, яка погіршила стосунки Парижа і Вашингтона.

Новий військовий союз AUKUS: головне