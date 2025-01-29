Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Путину будет сложно удержать власть.

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Что может разрушить Россию

Российскому диктатору сейчас крайне необходимо, чтобы его власть никто не трогал и Запад уменьшил санкционное давление на Россию. По мнению американского политолога, от того, что будет продолжаться война Украина через 2 – 3 года станет сильнее, а Россия в результате санкций – слабее.

Россия может повторить историю Советского Союза, если не пройдет через перестройку, которую не прошла в конце 90-х, когда развалился СССР,

– сказал Юнус.

По его словам, США допустили ошибку, потому что не демонтировали империалистическое желание россиян. Впрочем, этот демонтаж может произойти после завершения российско-украинской войны и здесь важно, как страна из него выйдет.

Политический кризис в Украине может базироваться на поддержке Запада. А на каких ресурсах будет базироваться кризис, через который пройдет Россия? Это будет повтор лихих 90-х. Путин не сможет это удержать,

– добавил американский политолог.

Путин, по его словам, может согласиться на заключение мирного соглашения, если Дональд Трамп обеспечит ему сохранение власти в России.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский считает, что Трамп может принудить Путина к миру, если захочет, ведь Путин его боится.