Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой в интервью на 24 Канале рассказал, что Россия не отбросила идею государственного переворота в его стране и пытается идти на эскалацию, используя своих марионеток в Тирасполе. Самое важное из интервью – какую провокацию может готовить Кремль в Приднестровье, может ли это задеть Украину и как сорвать планы России – читайте далее в материале.

Важно "Будет невозможно жить в таких условиях": почему ситуация в Приднестровье может стать критической

Кремль готовится ко второй фазе гибридной войны

Россия проиграла первый этап гибридной войны против Молдовы, когда не смогла сорвать конституционный референдум 20 октября и помешать переизбранию Майи Санду, которая стала первым президентом в истории Республики Молдова, дважды выигравшей прямые выборы на пост президента.

Сейчас Россия пытается организовать вторую фазу гибридной войны против Молдовы из-за того, что осенью там состоятся парламентские выборы. Россия не отказалась от цели реализовать в Молдове государственный переворот для того, чтобы превратить страну в плацдарм за спиной Украины и на границе с НАТО и Евросоюзом. Именно так в Молдове объясняют тот факт, что российский "Газпром", нарушая имеющийся контракт, не стал искать альтернативные пути для поставок газа в страну.

Мы понимаем, что Россия всегда использовала этот регион (Приднестровье – 24 Канал) как инструмент для достижения своих целей. Рядовые граждане на левом берегу Днестра являются заложниками этой ситуации, не говоря уже о том, что абсолютное большинство жителей левого берега отдали предпочтение гражданству Республики Молдова,

– сказал депутат парламента Молдовы.

Он также добавил, что Россия пытается идти на эскалацию, в частности используя своих марионеток в Тирасполе. Так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский категорически отвергает все предложения руководства Республики Молдова по оказанию помощи жителям левого берега. В то же время глава Российского МИД Сергей Лавров начал утверждать, что Молдова якобы готовит силовые сценарии.

Какую именно провокацию могут планировать

Оазу Нантой рассказал, что от путинских приспешников на левом берегу уже прозвучала мысль, мол, когда на Дубоссарской ГЭС закончится уголь, станет невозможным функционирование открытого распределительного узла, через который проходит линия электропередачи – по ней Кишинев получает более половины потребляемой электроэнергии.

То есть это намек на то, что может быть реализована провокация, и правый берег может остаться без электроэнергии и скатиться в так называемые блэкауты. Поэтому ситуация довольно сложная. Речь идет об открытом противоборстве между Республикой Молдовой, Украиной и попытками Кремля дестабилизировать ситуацию,

– отметил депутат парламента Молдовы.

Он убежден, что эти попытки Кремля обречены на провал. Кроме того, сейчас очень важно избежать дестабилизации и сорвать попытки Кремля по реализации государственного переворота в Республике Молдова за спиной Украины.

Украина и Молдова могут сорвать планы Путина

Президент Молдовы Майя Санду 25 января посетила Украину. Оазу Нантой подчеркнул, что из совместного заявления президентов Украины и Молдовы следует, что страны объединяют свои усилия для обеспечения стабильности и недопущения провокаций.

Украина заявила, что может предоставить своих специалистов и уголь, чтобы молдавская ГРЭС, которая в 2005 году была объявлена незаконно приватизированной российской компанией "Интер РАО", могла функционировать и обеспечивать электроэнергией не только левый, но и правый берег Днестра, а также поставлять электроэнергию в Украину.

Для меня, как для гражданина Республики Молдова, в этом совместном заявлении очень важно было услышать, что и Украина, и Молдова поставили под сомнение, а фактически отвергли претензии России на то, чтобы быть медиатором и гарантом в процессе так называемого Приднестровского урегулирования. Это лишь означает, что Россия пытается использовать этот регион для дестабилизации ситуации, но совместные усилия обеих стран с гарантией нейтрализуют эти попытки, что является важным как для Республики Молдова, так и для Украины,

– подчеркнул депутат парламента Молдовы.

Россия рассчитывала на другой сценарий событий

В то же время все заявления, которые звучат из Кремля, Тирасполя или российского посольства в Кишиневе, свидетельствуют, что в Кремле рассчитывали на другой сценарий – что кто-то "прогнется", и тираспольский режим продолжит функционировать дальше.

Впрочем, пока Республика Молдова не то что держит паузу, она настаивает на том, чтобы схема поставок газа на левый берег Днестра была транспарентной с учетом того, что на европейском континенте действуют санкции. Чтобы схема поставок газа на левый берег Днестра не входила в конфликт с законодательством по противодействию "отмыванию" денег.

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"Если будут соблюдены эти условия, то газ попадет на левый берег Днестра, но, повторяю, в соответствии с законодательством Республики Молдова. А пока, мне кажется, что Россия пытается действовать по тому же примитивному сценарию, что и раньше, но на этот раз нашла коса на камень. Новые реалии, и главное – это партнерство между Республикой Молдовой и Украиной, которое способно свести на нет все эти попытки Кремля", – подытожил депутат парламента Молдовы.