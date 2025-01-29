Депутат парламенту Молдови Оазу Нантой в інтерв'ю на 24 Каналі розповів, що Росія не відкинула ідею державного перевороту в його країні й намагається йти на ескалацію, використовуючи своїх маріонеток у Тирасполі. Найважливіше з інтерв'ю – яку провокацію може готувати Кремль у Придністров'ї, чи може це зачепити Україну та як зірвати плани Росії – читайте далі у матеріалі.

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Кремль готується до другої фази гібридної війни

Росія програла перший етап гібридної війни проти Молдови, коли не спромоглася зірвати конституційний референдум 20 жовтня та перешкодити переобранню Майї Санду, яка стала першою президенткою в історії Республіки Молдова, яка двічі виграла прямі вибори на посаду президента.

Зараз Росія намагається організувати другу фазу гібридної війни проти Молдови через те, що восени там відбудуться парламентські вибори. Росія не відмовилася від мети реалізувати в Молдові державний переворот для того, щоб перетворити країну на плацдарм за спиною України та на кордоні з НАТО і Євросоюзом. Саме так у Молдові пояснюють той факт, що російський "Газпром", порушуючи наявний контракт, не став шукати альтернативних шляхів для постачання газу до країни.

Ми розуміємо, що Росія завжди використовувала цей регіон (Придністров'я – 24 Канал), як інструмент для досягнення своїх цілей. Пересічні громадяни на лівому березі Дністра є заручниками цієї ситуації, не кажучи вже про те, що абсолютна більшість жителів лівого берега віддала перевагу громадянству Республіки Молдова,

– сказав депутат парламенту Молдови.

Він також додав, що Росія намагається йти на ескалацію, зокрема використовуючи своїх маріонеток у Тирасполі. Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський категорично відкидає всі пропозиції керівництва Республіки Молдова щодо надання допомоги жителям лівого берега. Водночас глава Російського МЗС Сєргєй Лавров почав стверджувати, що Молдова нібито готує силові сценарії.

Яку саме провокацію можуть планувати

Оазу Нантой розповів, що від путінських посіпак на лівому березі вже прозвучала думка, мовляв, коли на Дубоссарській ГЕС закінчиться вугілля, стане неможливим функціонування відкритого розподільчого вузла, через який проходить лінія електропередачі, якою Кишинів отримує більш ніж половину споживаної електроенергії.

Тобто це натяк на те, що може бути реалізована провокація, і правий берег може залишитися без електроенергії та скотитися у так звані блекаути. Тож ситуація є доволі складною. Йдеться про відкрите протиборство між Республікою Молдовою, Україною та спробами Кремля дестабілізувати ситуацію,

– зазначив депутат парламенту Молдови.

Він переконаний, що ці спроби Кремля приречені на провал. Крім того, нині дуже важливо уникнути дестабілізації та зірвати спроби Кремля щодо реалізації державного перевороту в Республіці Молдова за спиною України.

Україна та Молдова можуть зірвати плани Путіна

Президентка Молдови Мая Санду 25 січня відвідала Україну. Оазу Нантой підкреслив, що зі спільної заяви президентів України та Молдови випливає, що країни поєднують свої зусилля для забезпечення стабільності та недопущення провокацій.

Україна заявила, що може надати своїх фахівців і вугілля, щоб молдавська ДРЕС, яка у 2005 році була оголошена незаконно приватизованою російською компанією "Інтер РАО", могла функціонувати та забезпечувати електроенергією не лише лівий, а й правий берег Дністра, а також постачати електроенергію в Україну.

Для мене, як для громадянина Республіки Молдова, у цій спільній заяві дуже важливо було почути, що і Україна, і Молдова поставили під сумнів, а фактично відкинули претензії Росії на те, щоб бути медіатором і гарантом у процесі так званого Придністровського врегулювання. Це лише означає, що Росія намагається використати цей регіон для дестабілізації ситуації, але спільні зусилля обох країн з гарантією нейтралізують ці спроби, що є важливим як для Республіки Молдова, так і для України,

– наголосив депутат парламенту Молдови.

Росія розраховувала на інший сценарій подій

Водночас усі заяви, які лунають з Кремля, Тирасполя чи російського посольства в Кишиневі свідчать про те, що у Кремлі розрахували на інший сценарій – що хтось "прогнеться", і тираспольський режим продовжить функціонувати далі.

Утім, наразі Республіка Молдова не те що тримає паузу, вона наполягає на тому, щоб схема постачання газу на лівий берег Дністра була транспарентною з урахуванням того, що на європейському континенті діють санкції. Щоб схема постачання газу на лівий берег Дністра не входила в конфлікт з законодавством щодо протидії "відмиванню" грошей.

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"Якщо будуть дотримані ці умови, то газ потрапить на лівий берег Дністра, але, повторюю, відповідно до законодавства Республіки Молдова. А поки що, мені здається, що Росія намагається діяти за тим самим примітивним сценарієм, що й раніше, але цього разу найшла коса на камінь. Нові реалії, і головна – це партнерство між Республікою Молдовою та Україною, яке здатне звести нанівець усі ці спроби Кремля", – підсумував депутат парламенту Молдови.