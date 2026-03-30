"Или страну спасаете, или о выборах думаете": почему Рада в кризисе, а депутаты не голосуют за законы власти

Украина переживает политический кризис, его возбудителем стал парламент. Верховная Рада в 2025 году нашла и осознала собственную субъектность, а теперь народные депутаты вдруг перехотели быть просто "кнопками" и нести ответственность за непопулярные решения, которые Украине навязывают международные партнеры и текущая ситуация.

Это "праздник непослушания", умноженное на усталость и апатию, уже блокирует предоставление Украине новых кредитов от МВФ и связывает, а иногда и выкручивает руки как правительству, так и президенту. А главное – может поставить крест на евроинтеграции.

Понять можно логику действий и тех, и других. Потому что за 7 лет работы парламента и более 4 лет полномасштабного вторжения России накопились взаимные претензии и даже усталость друг от друга. Теперь это стало большой проблемой.

24 Канал анализирует причины и истоки политического кризиса, который фактически делает недееспособной законодательную ветвь власти страны и прямо влияет на другие. А также пытаемся спрогнозировать его последствия. Разобраться в этом нам помог политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Кризис в Верховной Раде: от "турборежима" до усталости от войны

Верховная Рада 9 созыва по всем признакам уникальная и рекордная. Она начала работать в результате триумфа Владимира Зеленского и всего, что с ним было связано. Парламентские выборы, проведенные в июле 2019 года, завели в Раду 254 народных депутатов по квоте президента. Но это была не реальная политическая партия, а спешно созданная и набранная буквально по объявлениям аморфная масса, которая стала называться "Слугой народа" или монобольшинством.



Привычная картина в Раде – снова нет голосов / Фото из телеграм-канала нардепа Железняка

Доминация "Слуги народа" сделала другие политсилы в Раде неважными и буквально выбросила их на маргинес. "Слуги", обязаны буквально всем президенту, радостно и без лишних рефлексий тогда голосовали за все инициативы Зеленского, образовав феномен, получивший название "турборежим".

Все это создало парадокс – возникла фактически суперпрезидентская республика там, где Конституция упорно видела парламентско-президентскую форму правления.

В первый год полномасштабного вторжения депутаты практически всех фракций объединились вокруг "Слуги народа" и президента на фоне экзистенциальной угрозы, но впоследствии начали больше заботиться о своем и думать о предстоящих выборах.

Само же монобольшинство стало распадаться – "слуги" начали убегать из фракции, мажоритарщики разбежались. Некоторые из "слуг" сейчас находится за решеткой за взяточничество или измену, кто-то сбежал из страны, кто-то умер или погиб. Кто-то просто обижен на Зеленского и Офис Президента, а кто-то просто устал и впал в прострацию.

Решить эти проблемы пытались с помощью, как говорят айтишники, "костыля" – привлечения депутатов других групп, а также договоренностей в буквально "ручном режиме" за необходимые голосования. Эта немного поломанная конструкция проработала до 2025 года. Но у всего есть ресурс.

Переломным моментом стала атака на НАБУ прошлым летом, когда коалиция якобы по требованию ОП, который тогда возглавлял Андрей Ермак, вспомнила о "турборежиме" и быстро проголосовала за фактическое лишение независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП. Это вызвало возмущение общества и спровоцировала небольшой, но очень остроумный и громкий Майдан.

Злая ирония на картонках попала в самое сердце европейским союзникам Украины, которые обратили на это внимание президента Зеленского. Тот дал команду разобраться и парламент быстро проголосовал чтобы все стало, как было, взяв по заведенной с 2019 года традиции на себя репутационный удар.

Далее был Миндичгейт и отставка Андрея Ермака, которого теперь стали открыто называть одиозным и токсичным. А потом была громкая история со взятками, которые раздавала Юлия Тимошенко депутатам за "правильное голосование", а на самом деле – фактический саботаж работы Рады (сама она эти факты последовательно и очень упорно отрицает).

Три эмоции Верховной Рады

Эти события углубили сразу несколько эмоций.

Во-первых, страх, что следующим НАБУ покажет сериал о тебе.

Во-вторых, усталость и апатию фаталистов.

В-третьих, обиду на президента и правительство, точнее – нового премьера Юлию Свириденко.

Последняя эмоция сейчас самая важная. В 2025 году после мощного "зашквара" депутаты решили становиться субъектными, зато исполнительная ветвь власти ведет с ними себя так же. То есть по заветам Геннадия Кернеса и его крылатого афоризма "Кто ты есть такой. Ты – кнопка, ***", сказанного мэром Харькова в адрес одного из местных депутатов.

В 2026 году эмоции проявились в неком "празднике непослушания". Депутаты из коалиции отказались голосовать за непопулярные законы, предложенные правительством и согласованные в ОП, и брать на себя политическую ответственность за них.

Проблема в том, что эти законы – не просто прихоть окружения президента, а фактические условия МВФ для предоставления новых кредитов на общую сумму в 8,1 миллиарда долларов, которые критически необходимы Украине для финансирования своего существования как государства.

Впрочем, этот аргумент не прошел. Маркерным стало голосование за так называемый "налог на OLX", то есть отмена беспошлинного ввоза посылок, что является, кроме того, путем к гармонизации отношений с ЕС, куда Украина также пытается попасть.

За эту инициативу набралось лишь 168 голосов, из них "слуг" – только 126. При этом президентская фракция еще недавно должна была рассчитывать на примерно 180 (из номинальных 228).

Зато, по словам одного из лидеров "Слуги" Андрея Мотовиловца, которые он озвучил в интервью изданию Forbes-Украина, "ядро" фракции составляет лишь 111 депутатов. И этого не достаточно.

Все остальные голоса приходится искать и уговаривать. И с каждым разом это становится труднее делать. А в марте 2026 года – вообще перестало получаться. То есть становится очевидным, что монобольшинства, как такового, не существует. Точнее оно превратилось в "мономеншинство".

При этом за "свои" инициативы депутаты голосуют, что четко указывает на демарш и глубокий конфликт между ветвями власти. Об этом говорит в разговоре с 24 Каналом политолог Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Если есть проблема в коммуникации между правительством, президентом и монобольшинством, то это кризис. Потому что обиды не должны влиять на принципиальные вопросы для выживания страны. А речь именно о таких вопросах сейчас идет. Поэтому это очевидно кризисная ситуация, поскольку под программу действий правительства, под большинство законопроектов, которые подает правительство, под значительную часть законопроектов, которые подает президент, просто нет голосов. Мы видели вчера (25 марта 2026 года, – 24 Канала), когда Рада голосует за депутатские законопроекты, голоса есть. Когда они голосуют за законопроекты, связанные с правительством, – голосов нет. Поэтому это, как минимум, кризис монобольшинства. Он же является и кризисом парламента, потому что если Рада не может голосовать за ключевые социально-экономические законопроекты, он является недееспособным.

Говоря о причинах кризиса, эксперт акцентирует внимание на развале монобольшинства и констатирует, что оно не выдержало проверку временем.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Значительная часть "слуг" стремится, чтобы просто их выпустили на волю как эльфа Добби... Они откровенно об этом говорят. Они хотят вернуться к своей предыдущей работе, быть тамадами на свадьбах (или на фронт, как президент предлагает, – 24 Канал).

Также эксперт указывает на конфликт между парламентом и президентом и отмечает, что сейчас коалиции фактически не существует.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Значительная часть депутатов от "Слуги народа" прямо говорят о том, что они просто обижены на президента, и у них есть такое непонимание, почему так произошло. Но проблема глубже в том плане, что несколько десятков депутатов просто не хотят работать. Они не видят стимула и не знают, как выходить из этой ситуации. И очевидно, что монобольшинство из-за этого просто не существует. Когда нет монобольшинства, то нет коалиции вообще. Это тоже называется парламентский кризис, потому что надо избирать новую [коалицию]. Но поскольку пока никто новую не выбирает – кризис продолжается.

Как из-за Рады страдает вся Украина?

Заложниками этой битвы амбиций, как всегда, является Украина и ее будущее. Ведь на кону не только кредиты, но и Евроинтеграция.

Сейчас Украина имеет шанс "проскочить" в ЕС, но для этого, среди прочего, необходимо выполнить домашнюю работу.

Надо принять необходимые законодательные изменения для стандартизации законодательства, а их – более 3000. И это должны сделать обиженные на Правительство и Президента, напуганные НАБУ и СБУ, уставшие от войны и других проблем депутаты. Иначе не будет.

Да, они потерпели оскорбления, но теперь они мстят не исполнительной власти, а государству Украина.

Это надо понять и осознать, опомниться и начать наконец работать. Если для этого нужны добрые слова и компромиссы от президента и немного больше внимания от премьера – пусть. Все стороны конфликта должны осознать, что на кону. И это касается всех.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Вы или страну спасете, или о выборах думаете. Я боюсь, что мы когда-то окажемся перед такой дилеммой и власти придется выбирать.

Широкая коалиция, как вариант преодоления кризиса?

По мнению Игоря Рейтеровича, лучшим рецептом является примирение парламента и президента путем компромиссов и возвращение к конструктиву.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Коалицию можно создать новую и без выборов... Есть примеры, когда в парламентах мира Коалиции просто переформатируются. Кто-то новый входит, кто-то другой выходит. Есть даже такие страны, где действует коалиция меньшинства (например, в Испании, Португалии, Дании, до недавнего времени – в Германии, – 24 Канал)... Поэтому нам выборы не нужны. И они невозможны сейчас. А коалицию, конечно, можно создать. Добавить туда какие-то новые фракции, группы нельзя, должны быть фракции. Можно создать, например, широкую коалицию. Или просто хотя бы определить для начала, сколько депутатов у "Слуги народа" реально есть в этой коалиции, и попробовать к ним присоединить потом какие-то другие фракции. Вопрос в том, будет ли на это, во-первых, политическая воля ОП, а во-вторых, собственно, сама воля депутатов.

Рейтерович напоминает, что "широкая коалиция" или "коалиция национального единства" – не новая придумка, она фактически уже существовала в первый год полномасштабного вторжения, когда парламент работал эффективно и консолидировано, не думая о предстоящих выборах.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Вопрос широкой коалиции (или как ее часто называют по исторической аналогии 2000-х "ширкой", – 24 Канал) сейчас дискредитирован. Но у нас на самом деле такая коалиция уже была. В 2022 году. 24 февраля. минимум до конца года. Они прекрасно работали, они делали все, согласовывали в Раде вопросы, делали много других вещей. Никаких проблем не было. Можно это же сделать в более институализированном формате, когда все будут довольны и каждый будет понимать свою сферу ответственности. Главное желание. Здесь надо, чтобы появилась критическая масса депутатов "Слуги Народа", которые скажут, что дальше жить нельзя... Они эти процессы начнут, а дальше уже могут получить (варианты). Оппозиция может дать 70 голосов примерно. Это "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос". "Слуга Народа" – 180 депутатов, те, которые реально хотят работать. Плюс они могут перетянуть часть депутатов от депутатских групп, их просто введут в состав фракции, чтобы они могли быть в коалиции. Так можно иметь 240 голосов или даже 250 голосов и работать.

Идеальным сценарием эксперт считает создание широкой коалиции и технократического правительства, который разрабатывает программу на год, ее утверждают, а дальше правительство спокойно себе работает по ней.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Может, быть средний вариант. Принести в жертву Кабмин (как уже было, – 24 Канал). Это немножко перезапустит функционирование коалиции. Она станет более активной, а новый Кабмин будет более внимательно прислушиваться к тому, что говорят народные депутаты. И соответственно – тогда работа пойдет по-другому. Но опять таки, готов ли Зеленский пожертвовать Свириденко? Я пока не уверен.

Эксперт отмечает, что этот вариант пока на маргинесе, но прогнозирует, что рано или поздно это произойдет.

Игорь Рейтерович политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Сейчас президент категорически против варианта широкой коалиции. Мне кажется, Владимир Александрович повторит просто путь США. Черчиллю приписывают крылатое выражение "Американцы всегда найдут единственно правильное решение – после того, как перепробуют все остальные варианты". И здесь, мне кажется, будет такая же история. Такая коалиция сможет в этом сбалансированном формате существовать. Просто будут искать голоса под конкретное голосование...



Или им придется в какой-то момент брать на себя политическую ответственность и самостоятельно эту коалицию формировать. Это тоже возможная история. И тут вопрос к Зеленскому, он хочет этот процесс возглавить, или он хочет просто за ним наблюдать. Здесь вопрос, насколько это критично будет для Украины. Мне кажется, что Зеленский рано или поздно попытается эту ситуацию как-то решить.

Но пока президент "созреет" к правильному решению, то же самое должны сделать и народные депутаты. Кризис нужно завершать и браться за работу.

Аргумент о потере репутации и рейтингов в случае принятия непопулярных законов – хороший и важный, но не надо забывать, что сейчас ни одна из парламентских партий не о ценностях и не является идеологической политсилой, если, конечно, не считать идеологией популизм и нелепый пиар. Также там нет каких-то уникальных профи и цицеронов.

То есть репутации как таковой и не было. Зато есть мастера ведения подкастов, которые оправдывают себя тем, что это Президент запрещает Правительству давать на голосование нужные законопроекты, а не депутаты их саботируют. А еще куча других случайных фриков, которых завела в Раду доверчивость избирателей.

Скорее всего, весь предыдущий багаж обнулят новые выборы и в Раде 10-го созыва, а она точно когда-то будет, будут заседать и иметь ведущие роли другие политические силы.