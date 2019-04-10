Политический обозреватель рассказал о черных технологиях на президентских выборах

Журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец в программе "Что это было?" рассказал о грязных технологиях, которые применяют на президентских выборах, а также их влиянии на выбор украинских граждан.

О дебатах

– Еще до того, как ЦИК объявила окончательные результаты первого тура Владимир Зеленский уже начал тянуть на себя одеяло. Он показал действующему президенту, что не боится принимать его вызовы и дискуссий.

Читайте также: Рыбачук о результатах выборов, главная задача президента и феномен Смешко

– По моей инсайдерской информации, в штабе Зеленского не ожидали, что Порошенко примет вызов и согласится сдавать анализы и дебатировать на стадионе. Ведь это довольно необычная сфера деятельности для президента. Но Порошенко согласился играть по чужим правилам.

– Между тем в штабе Зеленского заявили, что не видят смысла в этих дебатах, ведь лидер президентской гонки и так имеет большую поддержку среди украинцев.

О черных технологиях на выборах

– Сейчас черные технологии уходят в прошлое. Возможно, они существуют в социальных сетях, но как-то проходят мимо. Есть фейковые страницы, проплаченая реклама и т.д. Но это все уже не действует на избирателя. Это связано с тем, что молодой избиратель умеет анализировать и фильтровать информацию.

– Я говорил с командой президента относительно его пиар-кампании. Как мы видим, он продает много негативных эмоций. А общество уже устало от негатива и каких-то угроз. Однако люди хотят чего-то свежего и легкого. Это они получают от другого кандидата.



Политические билборды "Порошенко или Путин"

О компромате на выборах

– Если честно, то я не верю в то, что компроматы могут что-то изменить. По моему мнению, украинцы уже перенасытились этими ливнями информации, и реагируют на них спокойно. В штабе Петра Порошенко подчеркнули, что еще имеют компромат на оппонента.

– Могу с уверенностью сказать, что Порошенко не допустит никаких фальсификаций на выборах. Ведь ему важно остаться в глазах международного сообщества демократом.

Больше – смотрите в программе "Что это было?».