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      Рыбачук о результатах виборов, главная задача президента и феномен Смешко

      Что это было? 103 Читати новину українською

      Руководитель общественной организации Centre UA Олег Рыбачук в программе "Что это было?" поделился впечатлениями от первого тура президентских выборов, рассказал о проблемах Администрации Президента команде будущего президента и о феномене Игоря Смешко.

      О результатах выборов

      – У нас технологически хотят сделать выборы без выбора – кто как не он, а если не он, то она. И в этих схемах мы путаемся.

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      – Запрос на изменения – это основное требование Революции Достоинства. Не изменение лиц, а полностью перезагрузки системы. И сейчас, фактически, украинцы проголосовали именно за это. Конечно, человеку свойственно бояться чего-то неизвестного. Однако я не вижу аргументов не прийти и не проголосовать.

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      Второй тур выборов будет 21 апреля

      – Сейчас важно сделать так, чтобы следующая власть не смогла не проводить реформы. Я уверен, что будет проевропейский парламент и президент. У нас уже так было, но почему-то мы топчимося на месте.

      О команде Зеленского

      – Украинцы должны официально, формально увидеть команду Зеленского. Если кандидат перед выборами не покажет свою команду – ему будет очень трудно. Также мы должны услышать его позицию, поэтому ему нужно быстро перестать жить в образе героя "95 квартала" и начать работать над речью и образом. Это трудно, но это работа политика.

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      Зеленский должен выйти из образа актера

      – Зеленский должен четко сказать, что он хочет изменить и с кем. В его команде есть советники, а когда я работал в Администрации Ющенко, то пытался убрать структуру теневого правительства. Это неизбежный конфликт.

      – Команда – это супер важно, потому что один человек не может все знать. И это надо честно сказать. Президент – это менеджер по персоналу. Он может поставить определенное количество компетентных людей на правильное место. Ющенко этим не занимался, а Порошенко назначил лояльных к себе людей.

      Об управлении страной

      – Украина – это государство, которое не поддается управлению в постсоветском понимании этого слова. Это когда есть вертикаль и доступ к руководителям министерств или иным чиновникам. Эта схема сломалась еще при перевыборах первого президента Украины сейчас не работает.

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      – Верховный главнокомандующий создает стратегию, однако все должен утверждать парламент. Также у нас есть Министерство иностранных дел и там уже новое поколение дипломатов. Президент – это человек, который может поставить правильных людей на правильные должности с целью выполнения того, что он обещал. Сейчас у нас кризис управления.

      Про феномен Смешко

      – Мне говорили американцы, у вас там есть очень толковый офицер полковник Смешко, который стал военным атташе в Вашингтоне конца 90-х годов. Услышал я эту хорошую характеристику от наших западных партнеров, когда они были не очень дружественные к президенту Кучме.

      смешко вибори

      Игорь Смешко занял шестое место в первом туре // фото Руслана Канюки "День"

      – Смешко долгое время не появлялся в политике, он умеет говорить, а также запрос на компетентную, сильную руку, настроенную на изменения, сыграл ему на пользу. Смешко раньше не видели, а люди вдруг услышали много того, что им лично импонировало.

      Больше – смотрите в программе "Что это было?".

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости политики Что это было? Администрация Президента Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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