Трамп имеет все шансы стать президентом во второй раз, – эксперт

Украинский журналист Сергей Лямец в программе "Что это было?"рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов, скандале вокруг американского посла в Украине Мари Йованович и отношениях между Украиной и США.

В чем заключается скандал вокруг Йованович

В интервью одному из американских изданий генпрокурор Юрий Луценко сообщил о списке "неприкасаемых" украинцев, который ему якобы лично передала посол США в Украине Мари Йованович.

Читайте также: Дональд Трамп-младший призвал уволить посла Украины Мари Йованович

Кроме этого, он заверил, что категорически отказал американской дипломатке в просьбе не преследовать определенных лиц. На заявление Луценко почти сразу отреагировали в Госдепартаменте США, назвав его откровенной выдумкой.

Некоторые эксперты считают прямую атаку генпрокуратуры на посла ответом на недавние заявления самой Йованович – о неэффективности борьбы с коррупцией в Украине. В частности она призвала уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

О скандале вокруг американского посла

– Если Луценко решился это делать, то это означает, что есть какая-то мощная линия атаки. Если бы он не имел каких-либо гарантий или поддержки, то лучше бы поддерживал в Украине Юлию Тимошенко или кого-то другого. Он бы никогда не пошел в откровенную атаку на самого мощного игрока в украинской политике – посла США Мари Йованович.

Посол США в Украине Мари Йованович

– Луценко сейчас получил отличный шанс опираться на какие-то реальные факты по расследованию причастности Украины в выборах президента США, на которых может открывать новую пиар-компанию. Кроме этого, думаю, что это начало очень мощной пиар-компании против демократов в США.

О смене власти в США

– Мы всегда представляем США, как нечто монолитное, единое и непоколебимое. Обычно так оно и было. На протяжении последних лет как власть, так и посол США в Украине были представлены Демократической партией. И тут на просторы Украины вдруг пришла новая реальность, которая заключается в том, что американским президентом является республиканец.

– На самом деле есть очень глубокий конфликт между демократическим лобби в Украине и республиканским, которого на самом деле не было. Я помню, как многие критиковали в Facebook Дональда Трампа, в частности украинские топ-политики. Никто не мог представить, что Хиллари Клинтон может проиграть ему. Впоследствии негативные посты о республиканце начали исчезать.

Хиллари Клинтон проиграла Трампу на президентских выборах в 2016 году

– Трампу было не до Украины. Вспоминаю рассказы последних лет, когда Петр Порошенко и другие политики летали в Вашингтон. Чтобы попасть на фотосессию с Трампом они были вынуждены платить официальным лоббистам.

О "черной бухгалтерии" Партии регионов

– Как журналист я помню то время, когда на общественное обсуждение были вынесены громкие факты о "черной бухгалтерии" Партии регионов. А потом странным образом случилось так, что эти факты оказались в НАБУ. Именно после этого они начали работать против Трампа в США. Думаю, что это самая болезненная точка, на нее может давить Юрий Луценко.

Что такое "черная бухгалтерия" Партии Регионов?

Документы теневой бухгалтерии бывшей правящей политической партии Украины, что одновременно были обнародованы журналистами-расследователями и бывшими депутатами и чиновниками в конце мая 2016 года. По предварительным данным, в переданных документах описываются выплаты на общую сумму примерно 2 миллиарда долларов.

Что означают громкие заявления Луценко

– Думаю, что Луценко играет в собственное будущее, будущее некоего своего политического проекта и в определенной степени в будущее Украины. Ведь Трампу доказали, что Украина играла достаточно важную роль в том, что он почти проиграл выборы и одержал победу с очень маленьким отрывом. Поэтому для американского президента это является своеобразной сатисфакцией.

– Он может стать президентом США во второй раз, многое на это указывает. Он пользуется популярностью среди малоимущих слоев населения. Трамп может получить много времени на то, чтобы, на его взгляд, навести порядок в Украине.

– Это не очень приятная для нас вещь. Когда начинают охоту на антикоррупционеров, почему-то выигрывают коррупционеры. Думаю, что в Штатах может начаться определенное расследование относительно того, как появились и попали в посольство документы от НАБУ, например.

Больше – смотрите в программе "Что это было?".