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      Луценко вже має потужну підтримку з боку адміністрації Трампа, – журналіст

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      Луценко вже має потужну підтримку з боку адміністрації Трампа, – журналіст
      Луценко вже має потужну підтримку з боку адміністрації Трампа, – журналіст / Радіо Свобода

      Журналіст Сергій Лямець заявив, що генпрокурор Юрій Луценко має підтримку зі сторони адміністрації президента США Дональда Трампа. А в конфлікті з Марі Йованович Луценко не намагався зробити так, щоб посла США в Україні звільнили. Адже це буде проти правил.

      Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу програми "Що це було?".

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      Журналіст розповів, що вже багато років спостерігає за Луценком і помітив, що він є дуже обережною людиною. "Якщо Луценко вже наважився це робити, то це означає, що там вже щось є, якась потужна лінія атаки", – відповів він.

      Якби він не мав якихось гарантій чи підтримки, то він би краще підтримував в Україні Юлію Тимошенко чи когось іншого. Він би ніколи не пішов у відверту атаку на найбільш потужного гравця в українській політиці – посла США Марі Йованович,
      – наголосив Лямець.

      За його словами, Луценко зараз отримав чудовий шанс спиратися на якісь реальні факти з розслідування причетності України у вибори президента США, на яких може відкривати нову піар-компанію.

      Щодо скандалу з Йованович, то журналіст наголосив, що Луценко не намагався зробити так, щоб посла США в Україні звільнили, адже це буде проти правил.

      У чому полягає скандал між Луценком та Порошенком? Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill зробив сенсаційну заяву. Начебто, американська посол в Україні Марі Йованович свого часу дала йому список осіб, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності. Але український генпрокурор, за його словами, з гнівом відкинув цю папірчину з прізвищами і заявив пані посол, що його відомство ніщо не зупинить на шляху до встановлення справедливості.

      "Луценко мав зробити акцент на тому, що посол поставлена від партії демократів. Я гадаю, що це початок дуже потужної піар-компанії проти демократів у США. Функція Луценка в тому, щоб наголосити, що демократи в України зробили так, щоб демократи в США отримали важелі впливу на Трампа", – додав Лямець.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 28 березня 2019 року

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Юрій Луценко Новини США Дональд Трамп ГПУ
      Джерело: 24 канал
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