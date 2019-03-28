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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Трамп має всі шанси стати президентом вдруге, – експерт

      Що це було? 51 Читать новость на русском

      Український журналіст Сергій Лямець в програмі "Що це було?" розповів про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, скандал навколо американського посла в Україні Марі Йованович та стосунки між Україною та США.

      У чому полягає скандал навколо Йованович

      В інтерв'ю одному з американських видань генпрокурор Юрій Луценко повідомив про список "недоторканих" українців, який йому начебто особисто передала посол США в Україні Марі Йованович.

      Читайте також: Дональд Трамп-молодший закликав звільнити посла України Марі Йованович

      Крім цього, він запевнив, що категорично відмовив американській дипломатці у проханні не переслідувати певних осіб. На заяву Луценка майже одразу відреагували у Держдепартаменті США, назвавши її відвертою вигадкою.

      Деякі експерти вважають пряму атаку генпрокуратури на посла відповіддю на нещодавні заяви самої Йованович – про неефективність боротьби з корупцією в Україні. Зокрема вона закликала звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

      Про скандал навколо американського посла

      – Якщо Луценко наважився це робити, то це означає, що є якась потужна лінія атаки. Якби він не мав якихось гарантій чи підтримки, то краще би підтримував в Україні Юлію Тимошенко чи когось іншого. Він би ніколи не пішов у відверту атаку на найбільш потужного гравця в українській політиці – посла США Марі Йованович.

      марі йованович
      Посол США в Україні Марі Йованович

      – Луценко зараз отримав чудовий шанс спиратися на якісь реальні факти з розслідування причетності України у вибори президента США, на яких може відкривати нову піар-компанію. Крім цього, гадаю, що це початок дуже потужної піар-компанії проти демократів у США.

      Про зміну влади у США

      – Ми завжди уявляємо США, як щось монолітне, єдине та непохитне. Зазвичай так воно й було. Впродовж останніх років як влада, так і посол США в Україні були представлені Демократичною партією. І тут на простори України раптом дійшла нова реальність, яка полягає в тому, що американський президент є республіканцем.

      – Насправді є дуже глибокий конфлікт між демократичним лобі в Україні та республіканським, якого насправді не було. Я пам'ятаю, як чимало людей критикували у Facebook Дональда Трампа, зокрема українські топ-політики. Ніхто не міг уявити, що Гілларі Клінтон може програти йому. Згодом негативні пости про республіканця почали зникати.

      Гілларі Клінтон та Дональд Трамп
      Гілларі Клінтон програла Трампу на президентських виборах у 2016 році

      – Трампу було не до України. Пригадую розповіді останніх років, коли Петро Порошенко та інші політики літали до Вашингтону. Щоб потрапити на фотосесію з Трампом вони були змушені платити офіційним лобістам.

      Про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів

      – Як журналіст я пам'ятаю той час, коли на суспільне обговорення були винесені гучні факти щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. А потім дивним чином сталося так, що ці факти опинилися в НАБУ. Саме після цього вони почали працювати проти Трампа в США. Гадаю, що це найболючіша точка, на неї може тиснути Юрій Луценко.

      Що таке "чорна бухгалтерія" Партії Регіонів? Документи тіньової бухгалтерії колишньої провладної політичної партії України, що одночасно були оприлюднені журналістами-розслідувачами та колишніми депутатами й посадовцями наприкінці травня 2016 року. За попередніми даними, у переданих документах описуються виплати на загальну суму приблизно 2 мільярди доларів. 

      Що означають гучні заяви Луценка

      – Гадаю, що Луценко грає у власне майбутнє, майбутнє якогось свого політичного проекту та певною мірою у майбутнє України. Адже Трампу довели, що Україна відігравала досить важливу роль у тому, що він майже програв вибори й здобув перемогу з дуже маленьким відривом. Тому для американського президента це є своєрідною сатисфакцією.

      – Він може стати президентом США й вдруге, багато що на це вказує. Він користується популярністю серед незаможних верств населення. Трамп може отримати багато часу на те, щоб, на його погляд, навести порядок в Україні.

      – Це не дуже приємна для нас річ. Коли починають полювання на антикорупціонерів, чомусь виграють корупціонери. Думаю, що у Штатах може розпочатися певне розслідування щодо того, як з'явилися та потрапили до посольства документи від НАБУ, наприклад.

      Більше – дивіться у програмі "Що це було?".

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      Теги: Новини України Новини США Юрій Луценко Дональд Трамп Новини політики "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Що це було?
      Джерело: 24 канал
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