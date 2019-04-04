Рибачук про результати виборів, головне завдання президента та феномен Смешка

Керівник громадської організації Centre UA Олег Рибачук в програмі "Що це було?" поділився враженнями від першого туру президентських виборів, розповів про проблеми Адміністрації Президента, команду майбутнього президента та про феномен Ігора Смешка.

Про результати виборів

– У нас технологічно хочуть зробити вибори без вибору – хто як не він, а якщо не він, то вона. І в цих схемах ми плутаємося.

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– Запит на зміни – це основна вимога Революції Гідності. Не зміна облич, а повністю перезавантаження системи. І зараз, фактично, українці проголосували саме за це. Звичайно, людині властиво боятися чогось невідомого. Проте я не бачу аргументів не прийти та не проголосувати.



Другий тур виборів буде 21 квітня

– Зараз важливо зробити так, щоб наступна влада не змогла не робити реформи. Я впевнений, що буде проєвропейський парламент та президент. У нас вже так було, але чомусь ми топчимося на місці.

Про команду Зеленського

– Українці повинні офіційно, формально побачити команду Зеленського. Якщо кандидат перед виборами не покаже свою команду – йому буде дуже важко. Також ми маємо почути його позицію, тому йому потрібно швидко перестати жити в образі героя "95 кварталу" та почати працювати над мовленням та образом. Це важко, але це робота політика.



Зеленський повинен вийти з образу актора

– Зеленський має чітко сказати, що він хоче змінити та з ким. В його команді є радники, а коли я працював у Адміністрації Ющенка, то намагався прибрати структуру тіньового уряду. Це неминучий конфлікт.

– Команда – це супер важливо, бо одна людина не може все знати. І це треба чесно сказати. Президент – це менеджер по персоналу. Він може поставити певну кількість компетентних людей на правильне місце. Ющенко цим не переймався, а Порошенко призначив лояльних до себе людей.

Про управління країною

– Україна – це держава, яка не піддається керуванню у пострадянському розумінні цього слова. Це коли є вертикаль і є доступ до керівників міністерств чи інших чиновників. Ця схема зламалася ще при перевиборах першого президента України зараз не працює.

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– Верховний головнокомандувач створює стратегію, проте все має затверджувати парламент. Також у нас є Міністерство закордонних справ і там вже нова генерація дипломатів. Президент – це людина, яка може поставити правильних людей на правильні посади з метою виконання того, що він обіцяв. Зараз у нас криза урядування.

Про феномен Смешка

– Мені казали американці, що у вас там є дуже тямущий офіцер полковник Смешко, який став військовим аташе у Вашингтоні кінця 90-х років. Почув я цю хорошу характеристику від наших західних партнерів тоді, коли вони були не дуже дружні до президента Кучми.



Ігор Смешко посів шосте місце у першому турі // фото Руслана Канюки "День"

– Смешко довгий час не з'являвся в політиці, він вміє говорити, а також запит на компетентну, сильну руку, налаштовану на зміни, зіграло йому на користь. Смешка раніше не бачили, а люди раптом почули багато того, що їм особисто імпонувало.

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