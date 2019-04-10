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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Політичний оглядач розповів про чорні технології на президентських виборах

      Що це було? 69 Читать новость на русском

      Журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець у програмі "Що це було?" розповів про брудні технології, які застосовують на президентських виборах, а також їх вплив на вибір українських громадян.

      Про дебати

      – Ще до того, як ЦВК оголосила остаточні результати першого туру Володимир Зеленський вже почав перебирати на себе ковдру. Він показав чинному президенту, що не боїться приймати його виклики та дискусій. 

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      – За моєю інсайдерською інформацією, у штабі Зеленського не очікували, що Порошенко прийме виклик і погодиться здавати аналізи та дебатувати на стадіоні. Адже це доволі незвична сфера діяльності для президента. Але Порошенко погодився грати за чужими правилами. 

      – Тим часом у штабі Зеленського заявили, що не бачать сенсу у цих дебатах, адже лідер президентських перегонів і так має велику підтримку серед українців. 

      Про чорні технології на виборах

      – Наразі чорні технології відходять у минуле. Можливо, вони існують у соціальних мережах, але якось проходять повз нас. Є фейкові сторінки, проплачена реклама тощо. Але це все вже не діє на виборця. Це пов'язано з тим, що молодий виборець вміє аналізувати та фільтрувати інформацію. 

      – Я говорив з командою президента щодо його піар-кампанії. Як ми бачимо, він продає багато негативних емоцій. А суспільство вже втомилося від негативу та якихось загроз. Натомість люди хочуть чогось свіжого та легкого. Це вони отримують від іншого кандидата. 

      Політичні білборди
      Політичні білборди "Порошенко або Путін"

      Про компромати на виборах

      – Якщо чесно, то я не вірю у те, що компромати можуть щось змінити. На мою думку, українці вже перенаситилися цими зливами інформації, і реагують на них спокійніше. У штабі Петра Порошенка наголосили, що мають ще компромати на опонента. 

      – Можу з упевненістю сказати, що Порошенко не допустить ніяких фальсифікацій на виборах. Адже йому важливо залишитися в очах міжнародної спільноти демократом. 

      Більше – дивіться у програмі "Що це було?".

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Що це було? ЗМІ Реклама
      Джерело: 24 канал
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