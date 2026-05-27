Многие в это верят: политик из Тайваня объяснила, чем похожа российская и китайская пропаганда

Российская пропаганда против Украины чрезвычайно похожа на китайскую по Тайваню. Иногда кажется, что все они делают по одной и той же методичке.

Бывшая пресс-секретарь Офиса президента Тайваня Колас Йотака рассказала 24 Каналу, что российскую и китайскую пропаганду можно во многом сравнить. А Украина и Тайвань живут в условиях постоянной угрозы.

Чем похожа российская и китайская пропаганды?

По словам Йотаки, в Кремле всячески утверждают, что Украина является частью России. Китай так же называет Тайвань "неотъемлемой частью Китая". Россия убеждает, что иностранные силы побуждают Украину к сопротивлению. В КНР также рассказывают, что иностранные силы влияют на ситуацию вокруг острова. Не стоит забывать, что у обеих стран еще и есть ядерное оружие.

И Украина, и Тайвань вынуждены бороться с врагом с помощью асимметричной стратегии. Также мы вместе находимся под ударом вражеской пропаганды. Наши страны очень похожи. Я лично чувствую связь с Украиной. И, убеждаю вас, многие тайваньцы сочувствуют Украине. Они хотят увидеть ваш успех,

– отметила Йотака.

С какими китайскими нарративами борется Тайвань?

Как отметила Йотака, Китай создает огромное количество фейков и дезинформации о Тайване. Но прежде всего они убеждают все международное сообщество, что Тайвань не является независимой страной, а всего лишь часть Китая.

Тайвань – многогранная и отдельная страна с особой историей. Остров в свое время был колонизирован испанцами, нидерландцами и японцами. Китайцы прибыли сюда 400 лет назад. Тайвань имеет и свои народы. Не все там китайцы. К примеру, я – коренная жительница Тайваня. Коренные народы не имеют ничего общего с Китаем,

– подчеркнула политик.

Китайская пропаганда уже наделала много вреда Тайваню. Многие в это верят. Это создает много политических, дипломатических и военных проблем.

Добавим, Украина пытается уменьшить зависимость от китайских деталей к дронам. Западные СМИ сообщают, что украинские компании сотрудничают с тайваньскими партнерами. Важно, что Тайвань является одним из лидеров в производстве микрочипов.