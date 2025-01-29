Сообщает 24 Канал со ссылкой на elDiario и El País.

Смотрите также Международная компания купила украинского производителя вин 46 Parallel: почему это значимое событие

Какой была реакция на покупку вина во время заседания

Советник городского совета, который отвечает за ключевые проекты и наследие, около 15 минут просматривал онлайн-магазин вина, пока на пленарном заседании обсуждали финансирование реконструкции пострадавших районов.

Местная оппозиция выразила свое возмущение и даже упомянула о поведении советника во время своих выступлений.

Покупать вино во время обсуждения восстановления пострадавших районов – это одна из самых печальных вещей, которые я видел в политике за свою жизнь. Правительство этого города демонстрирует нечувствительность,

– заявил представитель коалиции "Компромисс" Папи Роблес.

Чиновник выбирает вино во время заседания / Фото пользователя @vicentjuanmtnez в X

Однако уже через несколько часов советник извинился, заявив: "Это была ошибка, и я прошу прощения".

На том же пленарном заседании городской совет Валенсии одобрил первое изменение бюджета на 2025 год на сумму 25 миллионов евро, которые будут направлены на финансирование контрактов для восстановления пострадавших от наводнений районов.

В то же время оппозиция выступила против, ведь считает, что эти меры являются недостаточными и призывает к "более смелому плану".