Повідомляє 24 Канал з посиланням на elDiario та El País.

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Якою була реакція на купівлю вина під час засідання

Радник міської ради, який відповідає за ключові проєкти та спадщину, близько 15 хвилин переглядав онлайн-магазин вина, поки на пленарному засіданні обговорювали фінансування реконструкції постраждалих районів.

Місцева опозиція висловила своє обурення і навіть згадала про поведінку радника під час своїх виступів.

Купувати вино під час обговорення відновлення постраждалих районів – це одна з найсумніших речей, які я бачив у політиці за своє життя. Уряд цього міста демонструє нечутливість,

– заявив речник коаліції "Компроміс" Папі Роблес.

Чиновник обирає вино під час засідання / Фото користувача @vicentjuanmtnez в X

Проте вже через кілька годин радник вибачився, заявивши: "Це була помилка, і я прошу вибачення".

На тому ж пленарному засіданні міська рада Валенсії схвалила першу зміну бюджету на 2025 рік на суму 25 мільйонів євро, які буде спрямовано на фінансування контрактів для відновлення постраждалих від повеней районів.

Водночас опозиція виступила проти, адже вважає, що ці заходи є недостатніми і закликає до "сміливішого плану".