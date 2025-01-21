Есть решающий аргумент: что заставит Трампа завершить войну

Дональд Трамп не может игнорировать вопрос Украины, ведь это может привести к потере поддержки среди избирателей. Подобная ситуация уже имела место в истории США с одним из его предшественников.

Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в эфире 24 Канала отметил, что не верит в то, что Дональд Трамп позволит Украине проиграть. Это стало бы пятном на его президентстве навсегда.

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"Американский народ не хочет видеть, как Украина терпит поражение. Возможно, решающим аргументом для Трампа будет мнение: "Вы же не хотите выглядеть слабым, оставив Украину на произвол судьбы", – отметил Адам Кинзингер.

Украина должна четко заявлять свою позицию

Он добавил, что реальность такова, что никто не знает, как завершится война России против Украины. Важно, чтобы Украина четко заявляла, что не собирается уступать, а Запад, в частности США, стоял с ней. По мнению бывшего конгрессмена-республиканца, в таком случае успешный результат возможен.

Мы не можем знать, что на самом деле думает Дональд Трамп. Если вспомнить, как США покинули Афганистан, это стало началом падения рейтинга Джо Байдена. Как ветеран Афганистана, я все еще зол из-за этого. Это заставило Байдена выглядеть очень слабым,

– вспомнил Адам Кинзингер.

Он также отметил, что несколько раз встречался с Трампом по вопросам внешней политики во время его первой администрации. По его мнению, Трамп является доброжелательным ко всем, с кем общается.

"Ожидать, что он будет действовать жестко, как это сделал бы Рейган в отношениях с Путиным, нереалистично. Вероятно, он будет сидеть с Путиным и говорить то, что тот хочет услышать. Однако это не означает, что он будет делать все, чего требует Путин. Дональду Трампу нравится делать людей рядом с ним счастливыми, и это довольно странно наблюдать", – объяснил Адам Кинзингер.