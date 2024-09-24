Играет на публику: почему Украине важно говорить с Трампом

Дональд Трамп продолжает вести себя как эксцентричный шоумен, например, на митинге в Пенсильвании вспомнил о Владимире Зеленском как лучшем "продавце" в истории, мол, он каждый раз уезжает из США с "60 миллиардами долларов в кармане". Несмотря на это Украине важно с ним встречаться и вести диалог.

Трамп должен думать об Украине, а представление ему мирного плана победы может помочь завести его в более тесные рамки по вопросу нашей страны. Такое мнение 24 Каналу высказал проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский, отметив, что лидеру республиканцев важно играть на публику.

Смотрите также Новое покушение на Трампа: обнародовали записку, которую оставил подозреваемый

Почему Украине важно говорить с Трампом

По словам проректора УКУ, поведение лидера республиканцев не изменится, для Украины это же несет определенную опасность. Он очень непредсказуем и неизвестно каким образом будет разворачиваться его политика.

Если мы знаем, как будет разворачиваться политика Камалы Харрис, просчитать определенные давления и месседжи, как к ней подходить, то в случае Трампа у нас полная неизвестность,

– заметил Шеренговский.

Трамп, по мнению проректора УКУ, будет продолжать пытаться решать вопросы своей харизмой и играть свою роль на публику. Сейчас конструктивные разговоры с ним ни к чему не приведут, потому что у него нет никакого плана относительно Украины.

Однако с ним важно встретиться. Сейчас он заявляет, что Зеленский молодец, потому что привозит деньги, но важно взять курс на то, чтобы Трамп думал об Украине, был заангажирован. Тогда это будет весомый фактор,

– пояснил Шеренговский.

Наша страна должна давить и встречаться с ним. Проректор УКУ добавил, что Украине важно встретиться с обоими лидерами для продвижения своих интересов.

Обратите внимание! Владимир Зеленский уже прибыл в США и ранее сообщил, что встреча с Трампом вероятно состоится 26 – 27 сентября. Он выразил надежду, что встреча будет важной для обеих сторон и поможет обсудить вопрос завершения войны в Украине.