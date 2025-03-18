Устранить Дональда Трампа от власти будет возможно только в случае возникновения какого-то громкого скандала или драматической ситуации. Это 24 Каналу отметил основатель благотворительного фонда Liberty Ukraine Foundation Дмитрий Топчий.

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Это возможно в случае скандала

Дмитрий Топчий отметил, что для того, чтобы состоялся импичмент президента, демократы должны иметь контроль над обеими палатами Конгресса США или хотя бы одной и рассчитывать, что их коллеги-республиканцы их поддержат. В противном случае вопрос импичмента ни к чему не приведет.

Революция в Штатах также невозможна. У американцев так не работает. Стоит вопрос, что должна проводиться определенная работа с американскими политиками. Должна быть надежда, что они не будут руководствоваться исключительно приказами Дональда Трампа. Однако в целом если в США уже выбрали президента, то раньше окончания срока его почти невозможно изменить.

Практически невозможно. Единственное, что может произойти – это определенный скандал. Мы помним администрацию Билла Клинтона, когда произошел скандал. Он был вынужден покинуть Овальный кабинет. Здесь больше стоит вопрос какой-то драматической ситуации, которая будет основной причиной, чтобы определенный политик ушел со своей должности,

– объяснил основатель благотворительного фонда.

К слову, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус откровенно рассказал о реакции американцев на политику Дональда Трампа. По его словам, на президента США продолжается сильное давление со стороны Республиканской партии. Многие сенаторы и конгрессмены знают, что на самом деле происходит в Украине, и не поддерживают позиции американского лидера. Трампу пытаются донести, что Владимир Путин является опасным, что с ним не стоит долго "заигрывать".