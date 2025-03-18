Усунути Дональда Трампа від влади буде можливо лише у випадку виникнення якогось гучного скандалу або драматичної ситуації. Це 24 Каналу зауважив засновник благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation Дмитро Топчій.

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Це можливо у випадку скандалу

Дмитро Топчій зазначив, що для того, щоб відбувся імпічмент президента, демократи повинні мати контроль над обома палатами Конгресу США чи принаймні однією та розраховувати, що їхні колеги-республіканці їх підтримають. В іншому випадку питання імпічменту ні до чого не призведе.

Революція у Штатах також неможлива. В американців так не працює. Стоїть питання, що має проводитися певна робота з американськими політиками. Має бути сподівання, що вони не керуватимуться виключно наказами Дональда Трампа. Однак загалом якщо у США вже обрали президента, то раніше закінчення терміну його майже неможливо змінити.

Практично неможливо. Єдине, що може відбутися – це певний скандал. Ми пам’ятаємо адміністрацію Білла Клінтона, коли відбувся скандал. Він був змушений покинути Овальний кабінет. Тут більше стоїть питання якоїсь драматичної ситуації, яка буде основною причиною, щоб певний політик пішов зі своєї посади,

– пояснив засновник благодійного фонду.

До слова, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус відверто розповів про реакцію американців на політику Дональда Трампа. За його словами, на президента США продовжується сильний тиск з боку Республіканської партії. Багато сенаторів і конгресменів знають, що насправді відбувається в Україні, й не підтримують позиції американського лідера. Трампу намагаються донести, що Владімір Путін є небезпечним, що з ним не варто довго "загравати".