Надо чистить обязательно, – Подоляк о пророссийских политиках в Украине

На протяжении многих лет Россия буквально финансировала определенные политические партии в Украине, расшатывающие ситуацию в государстве. От них обязательно нужно избавляться.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, Украину нужно обязательно "вычищать" от всех странных технологических проектов, часто финансировавшихся в полном объеме со стороны России.

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После войны будет совсем другая политическая матрица

Как подчеркивает Подоляк, пока невозможно просто "махнуть пальцами" и все решить. Если в Украине так начнут поступать, то власть будут обвинять в авторитарной модели управления. А это очевидно не путь Украины.

Сейчас идет обычный демократический процесс диалога по этому вопросу. Каждый выражает свое мнение и видение этой ситуации, но все в целом идет к очищению власти на разных уровнях.

Подоляк подчеркнул, что еще с 2003-2004 годов в Украине был странный псевдоидеологический раскол страны. И сейчас это все нужно до конца проговорить. Но результат будет вполне ясен.

Этот процесс пройдет, в частности, через очищение от таких технологических проектов, которые с тех пор активно создавала Россия. Это обычный процесс оздоровления внутреннего политического пространства. Мы пройдем через него несколько болезненно, но обязательно пройдем. И у нас будет другая политическая матрица после войны. И всех этих технологических проектов не будет,

– подчеркнул Подоляк.

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Напомним, еще в начале ноября Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия пророссийского народного депутата Вадима Рабиновича, а также "слуги народа" Игоря Васильковского. Большинство нардепов поддержали это решение.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что еще 18 ноября президент Владимир Зеленский лишил Рабиновича и Васильковского украинского гражданства. Это решение было принято в тайном указе № 502/2022.