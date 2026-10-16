"Это конец НАТО": Рашкин предупредил о возможном расколе Альянса

Решения администрации Дональда Трампа в отношении России и Украины вызывают вопросы о надежности США как партнера. От позиции Вашингтона зависит не только помощь Киеву, но и сотрудничество с европейскими союзниками, которые рассматривают российскую агрессию как угрозу своей безопасности.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, почему он видит угрозу для действующей системы международной безопасности. Он предположил, к каким изменениям в НАТО могут привести противоречия между США и Европой.

США больше не сдерживают Россию

После решения Трампа о торговле российским дизельным топливом Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным американским президентом. В то же время в разговоре речь шла о том, что от политики нынешней администрации США зависит и будущее отношений Вашингтона с европейскими партнерами.

Рашкин считает, что проблема значительно глубже, чем отдельные договоренности с Москвой. По его убеждению, изменилась сама роль Соединенных Штатов в системе международной безопасности, которая формировалась на протяжении десятилетий.

Для меня главное здесь – понимание того, что история со сдерживанием, которая имела место после Второй мировой войны, закончилась. Соединенные Штаты больше не сдерживают Путина. Это видно из того, что происходит в Украине. Но с другой стороны, Соединенные Штаты также не могут сдерживать Украину,

– подчеркнул Рашкин.

Наибольшую тревогу вызывает возможность дальнейшего сближения Вашингтона с Москвой. Общественный деятель даже предположил, что при определенных обстоятельствах администрация Трампа могла бы пойти на гораздо более радикальные шаги в сотрудничестве с Россией, хотя никаких подтверждений таких планов нет.

В то же время европейские государства продолжают поддерживать Украину, и Рашкин не ожидает, что они откажутся от этого из-за позиции американского президента. Однако возможные попытки Вашингтона препятствовать такой поддержке, по его мнению, создают угрозу уже для отношений между самими союзниками.

Мы видим здесь конец НАТО. Если отбросить все предисловие и перейти к сути, это конец НАТО. Потому что как можно доверять союзнику, если он может просто так кого-то бросить? Можно говорить, что Украина не является членом НАТО, но это приведет к расколу НАТО между союзниками,

– заявил общественный деятель.

При таком сценарии, как предполагает Рашкин, европейские страны будут пытаться помогать Украине в пределах возможностей своих демократических правительств. Соединенные Штаты, в свою очередь, могут выступать против этих решений, если они будут осложнять положение Владимира Путина, что только ухудшит отношения внутри военного союза.

НАТО может измениться или остаться без США

Возможный кризис Альянса поднимает вопрос о будущей системе безопасности для Украины и европейских государств. Рашкин обратил внимание, что действующий Альянс уже имеет развитую структуру и механизмы взаимодействия между государствами. В то же время он допускает значительные изменения в составе военного союза, если нынешние противоречия между партнерами будут углубляться.

Есть люди, которые считают, что должно быть НАТО без Соединенных Штатов или какие-то другие варианты. Потому что все-таки структура есть, бюрократия есть. Это, конечно, хорошо, но главное, чтобы были союзники, которые понимают угрозу,

– пояснил Рашкин.

Важным остается вопрос надежности государств, входящих в военные объединения. Смена власти после очередных выборов может повлиять на внешнеполитический курс страны и ее готовность выполнять прежние союзнические обязательства.

По мнению общественного деятеля, будущая система безопасности должна учитывать такие риски. Нынешние принципы сотрудничества, которые формировались после Второй мировой войны, он считает недостаточными в новых политических условиях.

Если эти союзники не осознают угрозу или могут перестать быть союзниками из-за того, что на выборах избрали кого-то другого, то должна быть возможность исключить такую страну из военного союза. Нужны другие правила, потому что те правила, на которых держался этот мир после Второй мировой войны, уже не работают. Нет того сдерживания, которое должно было бы быть,

– подчеркнул Рашкин.

После выборов в Конгресс США 3 ноября возможности и желание Трампа вмешиваться в международные дела могут уменьшиться. Однако общественный деятель сомневается, что это автоматически вернет Вашингтон к прежней роли в отношениях с союзниками.

В таких условиях Украина, по мнению Рашкина, должна все больше полагаться на собственные решения. Даже если Соединенные Штаты будут сокращать поддержку и сосредотачиваться на внутренних проблемах, Киев должен продолжать двигаться к победе.

Рашкин об угрозе раскола НАТО: смотрите видео