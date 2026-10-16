Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, чому бачить загрозу для чинної системи міжнародної безпеки. Він припустив, до яких змін у НАТО можуть призвести суперечності між США та Європою.

США більше не стримують Росію

Після рішення Трампа щодо торгівлі російським дизелем Володимир Зеленський заявив, що почувається зрадженим американським президентом. Водночас у розмові йшлося про те, що від політики нинішньої адміністрації США залежить і майбутнє відносин Вашингтона з європейськими партнерами.

Рашкін вважає, що проблема значно глибша за окремі домовленості з Москвою. На його переконання, змінилася сама роль Сполучених Штатів у системі міжнародної безпеки, яка формувалася протягом десятиліть.

Для мене головне тут – розуміння того, що історія зі стримуванням, яке було після Другої світової війни, закінчилася. Сполучені Штати більше не стримують Путіна. Це видно з того, що відбувається в Україні. Але з іншого боку, Сполучені Штати також не можуть стримувати Україну,

– наголосив Рашкін.

Найбільше занепокоєння викликає можливість подальшого зближення Вашингтона з Москвою. Громадський діяч навіть припустив, що за певних обставин адміністрація Трампа могла б піти на значно радикальніші кроки у співпраці з Росією, хоча жодних підтверджень таких планів немає.

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Водночас європейські держави продовжують підтримувати Україну, і Рашкін не очікує, що вони відмовляться від цього через позицію американського президента. Проте можливі спроби Вашингтона перешкоджати такій підтримці, на його переконання, створюють небезпеку вже для відносин між самими союзниками.

Ми бачимо тут кінець НАТО. Якщо відкинути всю передмову і перейти до суті, це кінець НАТО. Тому що як можна довіряти союзнику, якщо він може просто так когось кинути? Можна говорити, що Україна не член НАТО, але це призведе до розколу НАТО між союзниками,

– заявив громадський діяч.

За такого сценарію, як припускає Рашкін, європейські країни намагатимуться допомагати Україні в межах можливостей своїх демократичних урядів. Сполучені Штати натомість можуть виступати проти цих рішень, якщо вони ускладнюватимуть становище Володимира Путіна, що лише погіршуватиме відносини всередині військового союзу.

НАТО може змінитися або залишитися без США

Можлива криза Альянсу порушує питання про майбутню систему безпеки для України та європейських держав. Рашкін звернув увагу, що чинний Альянс уже має розвинену структуру та механізми взаємодії між державами. Водночас він допускає значні зміни у складі військового союзу, якщо нинішні суперечності між партнерами поглиблюватимуться.

Є люди, які вважають, що має бути НАТО без Сполучених Штатів або якісь інші варіанти. Тому що все-таки структура є, бюрократія є. Це, звичайно, добре, але головне, щоб були союзники, які розуміють загрозу,

– пояснив Рашкін.

Важливим залишається питання надійності держав, які входять до військових об'єднань. Зміна влади після чергових виборів може впливати на зовнішньополітичний курс країни та її готовність виконувати попередні союзницькі зобов'язання.

На переконання громадського діяча, майбутня система безпеки повинна враховувати такі ризики. Нинішні принципи співпраці, які формувалися після Другої світової війни, він вважає недостатніми за нових політичних обставин.

Якщо ці союзники не розуміють загрозу або можуть перестати бути союзниками, тому що на виборах обрали когось іншого, то таку країну потрібно мати можливість виключити з військового союзу. Потрібні інші правила, тому що ті правила, на яких цей світ тримався після Другої світової війни, вже не працюють. Немає того стримування, яке мало б бути,

– наголосив Рашкін.

Після виборів до Конгресу США 3 листопада можливості та бажання Трампа втручатися в міжнародні справи можуть зменшитися. Однак громадський діяч сумнівається, що це автоматично поверне Вашингтон до попередньої ролі у відносинах із союзниками.

За таких обставин Україна, на переконання Рашкіна, має дедалі більше покладатися на власні рішення. Навіть якщо Сполучені Штати скорочуватимуть підтримку та зосереджуватимуться на внутрішніх проблемах, Київ повинен продовжувати рухатися до перемоги.

Рашкін про загрозу розколу НАТО: дивіться відео